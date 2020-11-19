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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/valensa-1585288156.html
Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества
Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:16
2020-11-19T09:20
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
здоровье - общество
мвф
лех валенса
в мире
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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение человечеству о том, что следующей эпидемии оно уже может не пережить."Жизнь застала нас врасплох. Мы не были подготовлены, мы импровизируем, прекращаем работать. На какое-то время это можно сделать, но я предлагаю сесть за стол и помнить, что следующие болезни будут еще сильнее. Так что, надо быстро подготовиться к вызовам, которые нас еще ожидают. А это нужно воспринимать как тренировку", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.Если исходить из даты официального объявления Всемирной организации здравоохранения, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 свирепствует во всем мире уже более девяти месяцев.Число выявленных случаев заболевания приближается к 54 миллионам, скончались более 1,3 миллиона человек. Россия первой в мире создала вакцину от COVID. Вскоре в стране начнется массовая вакцинация.Международное транспортное сообщение ограничено, во многих странах введены жесткие ограничительные меры. Люди массово перешли на дистанционный вариант работы.Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию, хотя в середине ноября и уточнил, что она будет менее жесткой по сравнению с июньским прогнозом.В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году. Теперь же это спад на 4,4% в 2020 году и восстановительный рост в 5,2% в 2021 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
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коронавирус covid-19, здоровье - общество, мвф, лех валенса, в мире

Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества

09:16 19.11.2020 (обновлено: 09:20 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей ВитвицкийБывший президент Польши Лех Валенса
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Читать ria.ru в
ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение человечеству о том, что следующей эпидемии оно уже может не пережить.
"Жизнь застала нас врасплох. Мы не были подготовлены, мы импровизируем, прекращаем работать. На какое-то время это можно сделать, но я предлагаю сесть за стол и помнить, что следующие болезни будут еще сильнее. Так что, надо быстро подготовиться к вызовам, которые нас еще ожидают. А это нужно воспринимать как тренировку", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.
Бывший президент Польши Лех Валенса - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
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Если исходить из даты официального объявления Всемирной организации здравоохранения, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 свирепствует во всем мире уже более девяти месяцев.
Число выявленных случаев заболевания приближается к 54 миллионам, скончались более 1,3 миллиона человек. Россия первой в мире создала вакцину от COVID. Вскоре в стране начнется массовая вакцинация.
Международное транспортное сообщение ограничено, во многих странах введены жесткие ограничительные меры. Люди массово перешли на дистанционный вариант работы.
Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию, хотя в середине ноября и уточнил, что она будет менее жесткой по сравнению с июньским прогнозом.
В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году. Теперь же это спад на 4,4% в 2020 году и восстановительный рост в 5,2% в 2021 году.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф
 
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Здоровье - ОбществоМВФЛех ВаленсаВ мире
 
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