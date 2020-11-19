https://ria.ru/20201119/valensa-1585288156.html

Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества

Валенса назвал пандемию COVID-19 тренировкой для человечества

Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:16

2020-11-19T09:16

2020-11-19T09:20

распространение нового коронавируса

коронавирус covid-19

здоровье - общество

мвф

лех валенса

в мире

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ВАРШАВА, 19 ноя - РИА Новости. Один из самых известных польских политиков, нобелевский лауреат и бывший президент Лех Валенса считает, что пандемия коронавируса в мире - только предупреждение человечеству о том, что следующей эпидемии оно уже может не пережить."Жизнь застала нас врасплох. Мы не были подготовлены, мы импровизируем, прекращаем работать. На какое-то время это можно сделать, но я предлагаю сесть за стол и помнить, что следующие болезни будут еще сильнее. Так что, надо быстро подготовиться к вызовам, которые нас еще ожидают. А это нужно воспринимать как тренировку", - заявил Валенса в интервью РИА Новости.Если исходить из даты официального объявления Всемирной организации здравоохранения, пандемия новой коронавирусной инфекции COVID-19 свирепствует во всем мире уже более девяти месяцев.Число выявленных случаев заболевания приближается к 54 миллионам, скончались более 1,3 миллиона человек. Россия первой в мире создала вакцину от COVID. Вскоре в стране начнется массовая вакцинация.Международное транспортное сообщение ограничено, во многих странах введены жесткие ограничительные меры. Люди массово перешли на дистанционный вариант работы.Международный валютный фонд прогнозирует в 2020 году глубокую рецессию, хотя в середине ноября и уточнил, что она будет менее жесткой по сравнению с июньским прогнозом.В июне МВФ ожидал падения мирового ВВП на 4,9% в 2020 году и роста на 5,4% в 2021 году. Теперь же это спад на 4,4% в 2020 году и восстановительный рост в 5,2% в 2021 году.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф

https://ria.ru/20201118/valensa-1585110164.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, здоровье - общество, мвф, лех валенса, в мире