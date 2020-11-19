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В российском модуле на МКС не смогли устранить утечку воздуха
В российском модуле на МКС не смогли устранить утечку воздуха
Очередная заплатка, которой экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле "Звезда", не помогла устранить утечку воздуха, следует... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:43
2020-11-19T15:28
хочу стать космонавтом
иван вагнер
сергей рыжиков
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
анатолий иванишин
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очередная заплатка, которой экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле "Звезда", не помогла устранить утечку воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.Во вторник космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, после чего "Роскосмос" выразил надежду, что она позволит устранить утечку.В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится трещина, для проверки герметичности. В ночь на четверг люк был снова открыт, а днем Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги.В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины. Однако запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС отложили с 11 декабря на 15 февраля – потребовались дополнительные проверки.Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
https://ria.ru/20201028/mks-1581893558.html
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иван вагнер, сергей рыжиков, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, анатолий иванишин

В российском модуле на МКС не смогли устранить утечку воздуха

14:43 19.11.2020 (обновлено: 15:28 19.11.2020)
 
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-СверчковКорабль "Союз МС" пристыкованный к МКС
Корабль Союз МС пристыкованный к МКС - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Роскосмос/Сергей Кудь-Сверчков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Очередная заплатка, которой экипаж Международной космической станции заклеил трещину в российском модуле "Звезда", не помогла устранить утечку воздуха, следует из переговоров космонавтов с Землей, транслируемых НАСА.
Во вторник космонавт Сергей Рыжиков заделал трещину заплаткой из резины и алюминиевой фольги, после чего "Роскосмос" выразил надежду, что она позволит устранить утечку.
В среду экипаж закрыл люк в промежуточную камеру модуля "Звезда", где находится трещина, для проверки герметичности. В ночь на четверг люк был снова открыт, а днем Рыжиков сообщил специалисту подмосковного Центра управления полетами, что давление в "протекающем" отсеке упало с 736 до 685 миллиметров ртутного столба.
Небольшая утечка воздуха на МКС была зафиксирована в сентябре 2019 года. В августе-сентябре 2020 года, после того, как ее скорость возросла в пять раз, экипаж дважды закрывал люки в модулях МКС для проверки их герметичности и по несколько дней был изолирован в российском сегменте станции.
Член экипажа МКС-63 космонавт Роскосмоса Анатолий Иванишин после посадки спускаемого аппарата транспортного пилотируемого корабля Союз МС-16 в казахстанской степи - РИА Новости, 1920, 28.10.2020
28 октября, 11:42РИА Наука
Вернувшийся на Землю космонавт рассказал об утечке воздуха на МКС
Выяснилось, что место утечки находится в промежуточной камере российского модуля "Звезда". В октябре космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер с помощью чаинок обнаружили трещину длиной 4,5 сантиметра. Ее временно заклеили каптоновой лентой (термостойким скотчем), а затем заплаткой - гибким диском из резины и алюминиевой фольги.
В "Роскосмосе" сообщили РИА Новости, что трещина не угрожает МКС и экипажу, а наземные специалисты решают, как залатать ее надолго. В ноябре руководитель полета российского сегмента МКС Владимир Соловьев рассказал, что в декабре на станцию, возможно, доставят азот для пополнения атмосферы МКС и средства для окончательной герметизации трещины. Однако запуск грузового корабля "Прогресс МС-16" к МКС отложили с 11 декабря на 15 февраля – потребовались дополнительные проверки.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, американские астронавты Кэтлин Рубинс, Майкл Хопкинс, Виктор Гловер и Шэннон Уолкер, а также японец Соити Ногути.
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Хочу стать космонавтомИван ВагнерСергей РыжиковМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаАнатолий Иванишин
 
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