https://ria.ru/20201119/ukraina-1585297000.html

На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского

На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского

Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:19

2020-11-19T10:19

2020-11-19T10:19

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нато

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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны."Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в минобороны составили ориентировочный каталог должностей офицерского состава, где указано, на каком уровне должно быть образование военного и его владение английским языком. Кроме того, те, кто владеет английским языком на достаточном уровне, смогут получать профессиональное военное образование на иностранном языке, что открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.

https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html

https://ria.ru/20180410/1518299863.html

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верховная рада украины, нато, украина, в мире