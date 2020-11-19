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На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского
Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:19
2020-11-19T10:19
верховная рада украины
нато
украина
в мире
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны."Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО", - говорится в сообщении.По данным пресс-службы, в минобороны составили ориентировочный каталог должностей офицерского состава, где указано, на каком уровне должно быть образование военного и его владение английским языком. Кроме того, те, кто владеет английским языком на достаточном уровне, смогут получать профессиональное военное образование на иностранном языке, что открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
https://ria.ru/20201023/bazy-nato-1580703983.html
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верховная рада украины, нато, украина, в мире

На Украине введут обязательный тест для военных на знание английского

10:19 19.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВоеннослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020
Военнослужащие Украины на церемонии открытия военных совместных военных учений Украины и стран НАТО Rapid Trident-2020 - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 19 ноя – РИА Новости. Тестирование на уровень владения английским языком станет обязательным в новой системе профессионального образования в вооруженных силах Украины, это обусловлено внедрением в армии стандартов НАТО, сообщила пресс-служба министерства обороны.
"Схема подготовки офицерского состава в новой системе профессионального военного образования (L-курсы) будет предусматривать обязательное тестирование поступающих для определения уровня владения английским языком. Необходимость изучения английского языка личным составом является одним из главных аспектов достижения совместимости со структурами НАТО", - говорится в сообщении.
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По данным пресс-службы, в минобороны составили ориентировочный каталог должностей офицерского состава, где указано, на каком уровне должно быть образование военного и его владение английским языком. Кроме того, те, кто владеет английским языком на достаточном уровне, смогут получать профессиональное военное образование на иностранном языке, что открывает перед военнослужащими широкие возможности для участия в международных миссиях и обучения за рубежом.
Верховная рада Украины в декабре 2014 года внесла изменения в два закона, отказавшись от внеблокового статуса государства. В июне 2016 года были приняты дополнительные изменения, которые определяют вступление в НАТО целью внешней политики страны. В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО.
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