Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/ugol-1585362476.html
"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля
"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:05
2020-11-19T15:05
сафмар
русский уголь
михаил гуцериев
новости компаний - экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/102945/61/1029456130_0:160:3073:1888_1400x0_80_0_0_d2b2231b278ce52599ab452bfdebcf49.jpg
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае до 1,5 миллиона тонн, и на разрезе Кирбинский в Хакасии — до 4 миллионов тонн, сообщает компания."Русский уголь" планирует продолжить инвестиции в оснащение разрезов Саяно-Партизанский и Кирбинский современной горнотранспортной техникой, развитие инфраструктуры предприятий и реализацию компенсационных экологических программ. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления", — говорится в сообщении.Компания также рассматривает возможность введения в эксплуатацию новых обогатительных мощностей для переработки кирбинского угля.По данным компании, в 2020 году на разрезе Кирбинский планируется добыть 1,9 миллиона тонн угля (на 600 тысяч тонн больше по сравнению с 2019 годом), а на разрезе Саяно-Партизанский – 1,3 миллиона тонн (на 200 тысяч тонн больше прошлогодних показателей).За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Предприятие увеличило объем налогов и взносов. Если в 2017 году выплаты составляли около 11 миллионов рублей, то в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 миллиона рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 миллиона рублей."Высококалорийный каменный энергетический уголь пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добываемое на разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский топливо будет и в дальнейшем интенсивно поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Развитие этих разрезов позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири", — отметили в компании.
https://ria.ru/20201111/otgruzka-1584087127.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn22.img.ria.ru/images/102945/61/1029456130_171:0:2900:2047_1400x0_80_0_0_f626225fcc50bc08cd05d0ad78ec612c.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
сафмар, русский уголь, михаил гуцериев, новости компаний - экономика

"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля

15:05 19.11.2020
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкПогрузка угля в вагоны
Погрузка угля в вагоны - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае до 1,5 миллиона тонн, и на разрезе Кирбинский в Хакасии — до 4 миллионов тонн, сообщает компания.
"Русский уголь" планирует продолжить инвестиции в оснащение разрезов Саяно-Партизанский и Кирбинский современной горнотранспортной техникой, развитие инфраструктуры предприятий и реализацию компенсационных экологических программ. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления", — говорится в сообщении.
Компания также рассматривает возможность введения в эксплуатацию новых обогатительных мощностей для переработки кирбинского угля.
По данным компании, в 2020 году на разрезе Кирбинский планируется добыть 1,9 миллиона тонн угля (на 600 тысяч тонн больше по сравнению с 2019 годом), а на разрезе Саяно-Партизанский – 1,3 миллиона тонн (на 200 тысяч тонн больше прошлогодних показателей).
За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Предприятие увеличило объем налогов и взносов. Если в 2017 году выплаты составляли около 11 миллионов рублей, то в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 миллиона рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 миллиона рублей.
"Высококалорийный каменный энергетический уголь пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добываемое на разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский топливо будет и в дальнейшем интенсивно поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Развитие этих разрезов позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири", — отметили в компании.
Отгрузка угля в вагоны на шахте имени Челюскинцев в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.11.2020
11 ноября, 13:12
"Русский уголь" в январе-октябре увеличил отгрузку каменного угля на 17%
 
СафмарРусский угольМихаил ГуцериевНовости компаний - Экономика
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:37В Минцифры прокомментировали упразднение Роспечати и Россвязи
10:35В Совфеде оценили преимущества упразднения Роспечати и Россвязи
10:33Омбудсмен рассказал подробности о похитителе ребенка под Владимиром
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
Лента новостейМолния