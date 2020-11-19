https://ria.ru/20201119/ugol-1585362476.html

"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля

"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля

Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:05

2020-11-19T15:05

2020-11-19T15:05

сафмар

русский уголь

михаил гуцериев

новости компаний - экономика

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае до 1,5 миллиона тонн, и на разрезе Кирбинский в Хакасии — до 4 миллионов тонн, сообщает компания."Русский уголь" планирует продолжить инвестиции в оснащение разрезов Саяно-Партизанский и Кирбинский современной горнотранспортной техникой, развитие инфраструктуры предприятий и реализацию компенсационных экологических программ. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления", — говорится в сообщении.Компания также рассматривает возможность введения в эксплуатацию новых обогатительных мощностей для переработки кирбинского угля.По данным компании, в 2020 году на разрезе Кирбинский планируется добыть 1,9 миллиона тонн угля (на 600 тысяч тонн больше по сравнению с 2019 годом), а на разрезе Саяно-Партизанский – 1,3 миллиона тонн (на 200 тысяч тонн больше прошлогодних показателей).За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Предприятие увеличило объем налогов и взносов. Если в 2017 году выплаты составляли около 11 миллионов рублей, то в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 миллиона рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 миллиона рублей."Высококалорийный каменный энергетический уголь пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добываемое на разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский топливо будет и в дальнейшем интенсивно поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Развитие этих разрезов позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири", — отметили в компании.

https://ria.ru/20201111/otgruzka-1584087127.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сафмар, русский уголь, михаил гуцериев, новости компаний - экономика