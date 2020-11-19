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"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля
"Русский уголь" планирует увеличить добычу каменного угля
Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:05
2020-11-19T15:05
2020-11-19T15:05
сафмар
русский уголь
михаил гуцериев
новости компаний - экономика
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Компания "Русский уголь" (входит в группу "Сафмар" Михаила Гуцериева ) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае до 1,5 миллиона тонн, и на разрезе Кирбинский в Хакасии — до 4 миллионов тонн, сообщает компания."Русский уголь" планирует продолжить инвестиции в оснащение разрезов Саяно-Партизанский и Кирбинский современной горнотранспортной техникой, развитие инфраструктуры предприятий и реализацию компенсационных экологических программ. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления", — говорится в сообщении.Компания также рассматривает возможность введения в эксплуатацию новых обогатительных мощностей для переработки кирбинского угля.По данным компании, в 2020 году на разрезе Кирбинский планируется добыть 1,9 миллиона тонн угля (на 600 тысяч тонн больше по сравнению с 2019 годом), а на разрезе Саяно-Партизанский – 1,3 миллиона тонн (на 200 тысяч тонн больше прошлогодних показателей).За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Предприятие увеличило объем налогов и взносов. Если в 2017 году выплаты составляли около 11 миллионов рублей, то в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 миллиона рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 миллиона рублей."Высококалорийный каменный энергетический уголь пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добываемое на разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский топливо будет и в дальнейшем интенсивно поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Развитие этих разрезов позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири", — отметили в компании.
https://ria.ru/20201111/otgruzka-1584087127.html
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сафмар, русский уголь, михаил гуцериев, новости компаний - экономика
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости.
Компания "Русский уголь
" (входит в группу "Сафмар
" Михаила Гуцериева
) планирует в перспективе увеличить ежегодную добычу каменного энергетического угля на разрезе Саяно-Партизанский в Красноярском крае
до 1,5 миллиона тонн, и на разрезе Кирбинский в Хакасии — до 4 миллионов тонн, сообщает компания.
"Русский уголь" планирует продолжить инвестиции в оснащение разрезов Саяно-Партизанский и Кирбинский современной горнотранспортной техникой, развитие инфраструктуры предприятий и реализацию компенсационных экологических программ. Рост производственных мощностей в перспективе позволит создать новые рабочие места в Красноярском крае и Хакасии и увеличить налоговые отчисления", — говорится в сообщении.
Компания также рассматривает возможность введения в эксплуатацию новых обогатительных мощностей для переработки кирбинского угля.
По данным компании, в 2020 году на разрезе Кирбинский планируется добыть 1,9 миллиона тонн угля (на 600 тысяч тонн больше по сравнению с 2019 годом), а на разрезе Саяно-Партизанский – 1,3 миллиона тонн (на 200 тысяч тонн больше прошлогодних показателей).
За год численность работников разреза Кирбинский выросла с 200 до 320 человек. Предприятие увеличило объем налогов и взносов. Если в 2017 году выплаты составляли около 11 миллионов рублей, то в 2019 году сумма налогов и взносов выросла до 181 миллиона рублей, в том числе в республиканский и местные бюджеты Хакасии поступило 93 миллиона рублей.
"Высококалорийный каменный энергетический уголь пользуется стабильным спросом как на внутреннем рынке, так и за рубежом – прежде всего, в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Добываемое на разрезах Кирбинский и Саяно-Партизанский топливо будет и в дальнейшем интенсивно поставляться как на внутренний рынок, так и на экспорт. Развитие этих разрезов позволит создать дополнительные рабочие места на Юге Сибири", — отметили в компании.