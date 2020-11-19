https://ria.ru/20201119/ubiystvo-1585382330.html

Подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области был судим за кражу

Подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области был судим за кражу

Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:31

2020-11-19T16:31

2020-11-19T22:02

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иркутская область

происшествия

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ИРКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины, сообщает региональное ГУМВД.Ранее сообщалось, что в селе Барлук 22-летний местный житель, будучи пьяным, во время конфликта застрелил школьницу и тяжело ранил ее брата. По данным ГУМВД, девочка училась в 9-м классе, воспитывалась отцом, была младшей из троих детей. Ее брат, который после ранения находится в коме, был другом стрелявшего и в день убийства вместе с ним распивал спиртное."Предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконной рубки древесины", - говорится в сообщении.По факту убийства и покушения на убийство заведено уголовное дело.

https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585132350.html

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Допрос расстрелявшего подростков мужчины в Иркутской области. Кадры МВД В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК. 2020-11-19T16:31 true PT0M32S

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