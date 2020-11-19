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Подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области был судим за кражу
Подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области был судим за кражу
Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины, сообщает... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:31
2020-11-19T22:02
гумвд
иркутская область
происшествия
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ИРКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины, сообщает региональное ГУМВД.Ранее сообщалось, что в селе Барлук 22-летний местный житель, будучи пьяным, во время конфликта застрелил школьницу и тяжело ранил ее брата. По данным ГУМВД, девочка училась в 9-м классе, воспитывалась отцом, была младшей из троих детей. Ее брат, который после ранения находится в коме, был другом стрелявшего и в день убийства вместе с ним распивал спиртное."Предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконной рубки древесины", - говорится в сообщении.По факту убийства и покушения на убийство заведено уголовное дело.
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РИА Новости
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Допрос расстрелявшего подростков мужчины в Иркутской области. Кадры МВД
В селе Барлук Иркутской области молодой человек выстрелил по подросткам, один из них погиб, сообщили в региональном СК.
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гумвд, иркутская область, происшествия

Подозреваемый в убийстве школьницы в Иркутской области был судим за кражу

16:31 19.11.2020 (обновлено: 22:02 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей СухоруковСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Читать ria.ru в
ИРКУТСК, 19 ноя – РИА Новости. Житель Иркутской области, застреливший 15-летнюю школьницу и тяжело ранивший ее брата, ранее был судим за кражу и незаконную рубку древесины, сообщает региональное ГУМВД.
Ранее сообщалось, что в селе Барлук 22-летний местный житель, будучи пьяным, во время конфликта застрелил школьницу и тяжело ранил ее брата. По данным ГУМВД, девочка училась в 9-м классе, воспитывалась отцом, была младшей из троих детей. Ее брат, который после ранения находится в коме, был другом стрелявшего и в день убийства вместе с ним распивал спиртное.
"Предполагаемый преступник ранее привлекался к уголовной ответственности за совершение кражи и незаконной рубки древесины", - говорится в сообщении.
По факту убийства и покушения на убийство заведено уголовное дело.
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ГУМВДИркутская областьПроисшествия
 
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