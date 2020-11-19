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Туризм
https://ria.ru/20201119/turtsiya-1585309288.html
Новые ограничения в Стамбуле и в Турции скажутся на туристах
Новые ограничения в Стамбуле и в Турции скажутся на туристах
Муниципалитет Стамбула с 19 ноября вводит новые ограничения в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции в городе, сообщает TourDom.ru со ссылкой на РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:30
2020-11-19T11:30
туризм
коронавирус covid-19
туристы
новости - туризм
турция
стамбул
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Муниципалитет Стамбула с 19 ноября вводит новые ограничения в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции в городе, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ. В городе приостанавливается работа фитнес-центров и бассейнов. Закрываются все муниципальные музеи. Также на каникулы вынуждены уйти культурные центры и концертные площадки, кроме тех, которые расположены под открытым небом. Не смогут принимать зрителей и театры. Им предложено давать спектакли в онлайн-формате. Кроме того, в стране вводится комендантский час. По словам экспертов, многим принимающим компаниям и экскурсионным бюро придется подстраиваться под новые правила. В частности, совместно с туроператорами они уже составляют альтернативные маршруты, чтобы включить туда объекты, которые не попадают под запрет муниципалитета, но востребованы у гостей. Тем не менее, по мнению некоторых представителей туротрасли, ограничения, введенные в Турции за последние сутки, неизменно приведут к снижению спроса на туры в страну. Пока рано судить, насколько спад будет серьезным. Обстановка в республике несравнима с тем, что происходит во многих европейских странах, где уже фактически введены локдауны. Однако часть туристов, скорее всего, решит отказаться от поездок.
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коронавирус covid-19, туристы, новости - туризм, турция, стамбул

Новые ограничения в Стамбуле и в Турции скажутся на туристах

11:30 19.11.2020
 
© Фото : Антон ПетрусьТурция, Стамбул
Турция, Стамбул - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Антон Петрусь
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Муниципалитет Стамбула с 19 ноября вводит новые ограничения в связи с ростом распространения коронавирусной инфекции в городе, сообщает TourDom.ru со ссылкой на местные СМИ.
В городе приостанавливается работа фитнес-центров и бассейнов. Закрываются все муниципальные музеи. Также на каникулы вынуждены уйти культурные центры и концертные площадки, кроме тех, которые расположены под открытым небом. Не смогут принимать зрителей и театры. Им предложено давать спектакли в онлайн-формате.
Кроме того, в стране вводится комендантский час.
По словам экспертов, многим принимающим компаниям и экскурсионным бюро придется подстраиваться под новые правила. В частности, совместно с туроператорами они уже составляют альтернативные маршруты, чтобы включить туда объекты, которые не попадают под запрет муниципалитета, но востребованы у гостей.
Тем не менее, по мнению некоторых представителей туротрасли, ограничения, введенные в Турции за последние сутки, неизменно приведут к снижению спроса на туры в страну. Пока рано судить, насколько спад будет серьезным. Обстановка в республике несравнима с тем, что происходит во многих европейских странах, где уже фактически введены локдауны. Однако часть туристов, скорее всего, решит отказаться от поездок.
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