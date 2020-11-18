https://ria.ru/20201118/turtsiya-1585171269.html
Комендантский час в Турции может создать проблемы для экскурсий
Комендантский час в Турции может создать проблемы для экскурсий
Введение частичного комендантского часа в Турции никак не коснется работы отелей и закрепленных за ними пляжей, но может отразиться на проведении экскурсий,... РИА Новости, 18.11.2020
2020-11-18T14:16
2020-11-18T14:16
2020-11-18T14:16
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МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости. Введение частичного комендантского часа в Турции никак не коснется работы отелей и закрепленных за ними пляжей, но может отразиться на проведении экскурсий, сообщает TourDom.ru. Согласно новым правилам, все торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе должны закрыться для посетителей. Однако общепиту разрешено осуществлять доставку. Также в силе остается запрет на курение.Представители местного турбизнеса пояснили, что эти ограничения никак не касаются работы отелей, а также закрепленных за ними пляжей, поэтому отдыхающие пока не обеспокоены. Тем не менее, сами предприниматели озадачены, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов. Очевидно, что с этим могут возникнуть проблемы. "Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы. Но мы здесь переживаем, что это лишь первый этап, и дальше нам готовят новые запретительные меры", – уточнила владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, анталья (провинция), новости - туризм, турция
МОСКВА, 18 ноя — РИА Новости.
Введение частичного комендантского часа в Турции никак не коснется работы отелей и закрепленных за ними пляжей, но может отразиться на проведении экскурсий, сообщает
TourDom.ru.
Согласно новым правилам, все торговые центры, парикмахерские и салоны красоты могут работать только с 10:00 до 20:00. Кинотеатры, рестораны и кафе должны закрыться для посетителей. Однако общепиту разрешено осуществлять доставку. Также в силе остается запрет на курение.
Представители местного турбизнеса пояснили, что эти ограничения никак не касаются работы отелей, а также закрепленных за ними пляжей, поэтому отдыхающие пока не обеспокоены.
Тем не менее, сами предприниматели озадачены, как теперь проводить выездные экскурсии и организовывать питание клиентов. Очевидно, что с этим могут возникнуть проблемы.
"Конечно, из-за комендантского часа туристы вряд ли будут отказываться от поездок, а туроператоры сокращать программы. Но мы здесь переживаем, что это лишь первый этап, и дальше нам готовят новые запретительные меры", – уточнила владелец петербургского турагентства Мария Шекер, проживающая в Анталье.