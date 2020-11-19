https://ria.ru/20201119/turizm-1585376152.html
В Ленобласти появится духовно-исторический турмаршрут
В Ленобласти появится духовно-исторический турмаршрут
В Ленинградской области организуют духовно-исторический маршрут, который пройдет через Волховский, Кировский и Тосненский районы ─ места, связанные с именем... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:13
2020-11-19T16:19
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туризм
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости. В Ленинградской области организуют духовно-исторический маршрут, который пройдет через Волховский, Кировский и Тосненский районы ─ места, связанные с именем князя Александра Невского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации. По его словам, на сегодняшний день разрабатываются различные варианты продолжительности маршрута: от одного до нескольких дней. Над ними работают специалисты комитета Ленинградской области по туризму совместно с региональными туроператорами и Северо-Западном отделением Российского союза туристской индустрии (РСТ). "Новый духовно-исторический туристический маршрут, запустить который рассчитывают уже в следующем году, является неотъемлемой частью концепции развития природно-исторического парка Александра Невского на правом берегу реки Тосна. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов "Водская пятина", "Славянская деревня" и "Место молитвы князя Александра Невского", — пояснил собеседник агентства.По его словам, первый этап проекта планируется реализовать к июлю 2021 года ─ дню празднования победы в Невской битве.В настоящий момент в Ленинградской области разработаны более 150 туристских маршрутов. Среди них маршрут по Петровским городам, куда войдут Шлиссельбург и Новая Ладога. Часть пути будет пролегать по водным артериям — причалы уже созданы и готовы к активному использованию, отметили в пресс-службе.
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новости - туризм, туризм
С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 ноя — РИА Новости.
В Ленинградской области
организуют духовно-исторический маршрут, который пройдет через Волховский, Кировский и Тосненский районы ─ места, связанные с именем князя Александра Невского, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы региональной администрации.
По его словам, на сегодняшний день разрабатываются различные варианты продолжительности маршрута: от одного до нескольких дней. Над ними работают специалисты комитета Ленинградской области по туризму совместно с региональными туроператорами и Северо-Западном отделением Российского союза туристской индустрии (РСТ).
"Новый духовно-исторический туристический маршрут, запустить который рассчитывают уже в следующем году, является неотъемлемой частью концепции развития природно-исторического парка Александра Невского на правом берегу реки Тосна. В проекте ─ создание туристско-рекреационных объектов "Водская пятина", "Славянская деревня" и "Место молитвы князя Александра Невского", — пояснил собеседник агентства.
По его словам, первый этап проекта планируется реализовать к июлю 2021 года ─ дню празднования победы в Невской битве.
В настоящий момент в Ленинградской области разработаны более 150 туристских маршрутов. Среди них маршрут по Петровским городам, куда войдут Шлиссельбург и Новая Ладога. Часть пути будет пролегать по водным артериям — причалы уже созданы и готовы к активному использованию, отметили в пресс-службе.