https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280942.html
Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ
Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ
Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T07:09
2020-11-19T07:09
2020-11-19T07:09
россия
госдума рф
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151010/78/1510107809_0:210:4966:3003_1400x0_80_0_0_681e5dc7d205879b157ba4e09a198075.jpg
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, сообщил источник РИА Новости.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта."Это может касаться не только социальных сетей. Это может касаться операторов распространения информации, это может касаться крупной IT-платформы", - пояснил источник.
https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151010/78/1510107809_343:0:4624:3211_1400x0_80_0_0_bcbbfc75d56cb9b3dd7843d49ef4ef7c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, госдума рф, общество
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, сообщил источник РИА Новости.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму
в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта.
"Принципов в законе прописано несколько. Первое – это ограничение доступа. Когда, например, когда блокируют аккаунты российского телевидения в социальных сетях или снимают с показа сделанный российскими телевизионщиками фильм. Второй – когда ограничивают доступ к информации по расовой, национальной, политической принадлежности", - сказал собеседник агентства.
"Это может касаться не только социальных сетей. Это может касаться операторов распространения информации, это может касаться крупной IT-платформы", - пояснил источник.