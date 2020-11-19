https://ria.ru/20201119/tsenzura-1585280942.html

Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ

Источник рассказал о проекте по санкциям за цензуру российских СМИ

Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T07:09

2020-11-19T07:09

2020-11-19T07:09

россия

госдума рф

общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/151010/78/1510107809_0:210:4966:3003_1400x0_80_0_0_681e5dc7d205879b157ba4e09a198075.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Согласно законопроекту об ответных санкциях за цензуру российских СМИ иностранным интернет-платформам будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, касаться это будет не только соцсетей, но и крупных IT-платформ, сообщил источник РИА Новости.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ будет внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы, заявил ранее РИА Новости источник, знакомый с текстом законопроекта."Это может касаться не только социальных сетей. Это может касаться операторов распространения информации, это может касаться крупной IT-платформы", - пояснил источник.

https://ria.ru/20201030/tsenzura-1582280146.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, госдума рф, общество