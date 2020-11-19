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Штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане

Штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане

Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане, заявил его адвокат Руди Джулиани. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T18:29

2020-11-19T18:29

2020-11-19T18:37

руди джулиани

джо байден

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дональд трамп

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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане, заявил его адвокат Руди Джулиани."Сегодня утром мы отзываем наш иск в Мичигане. Это прямой результат того, что была достигнута цель, которой мы добивались: преждевременная сертификация (результатов) выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был", - говорится в заявлении Джулиани.Округ Уэйн с населением почти в 2 миллиона человек включает город Детройт, где голосуют преимущественно за демократов.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 тысяч голосов.Трамп поражение на выборах не признает, его юристы подали ряд исков в судах с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.

https://ria.ru/20201119/pereschet-1585310793.html

мичиган

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руди джулиани, джо байден, дональд трамп, мичиган, сша, в мире