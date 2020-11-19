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Прохожий наблюдает за подведением итогов голосования на президентских выборах в Нью-Йорке, США
Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201119/tramp-1585410807.html
Штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане
Штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане
Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане, заявил его адвокат Руди Джулиани. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T18:29
2020-11-19T18:37
руди джулиани
джо байден
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
мичиган
сша
в мире
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане, заявил его адвокат Руди Джулиани."Сегодня утром мы отзываем наш иск в Мичигане. Это прямой результат того, что была достигнута цель, которой мы добивались: преждевременная сертификация (результатов) выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был", - говорится в заявлении Джулиани.Округ Уэйн с населением почти в 2 миллиона человек включает город Детройт, где голосуют преимущественно за демократов.По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 тысяч голосов.Трамп поражение на выборах не признает, его юристы подали ряд исков в судах с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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руди джулиани, джо байден, дональд трамп, мичиган, сша, в мире

Штаб Трампа отозвал иск по результатам выборов в Мичигане

18:29 19.11.2020 (обновлено: 18:37 19.11.2020)
 
© REUTERS / Carlos BarriaПрезидент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне
Президент США Дональд Трамп после выступления в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© REUTERS / Carlos Barria
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ВАШИНГТОН, 19 ноя - РИА Новости. Предвыборный штаб президента США Дональда Трампа отзывает иск по результатам выборов в Мичигане, заявил его адвокат Руди Джулиани.
"Сегодня утром мы отзываем наш иск в Мичигане. Это прямой результат того, что была достигнута цель, которой мы добивались: преждевременная сертификация (результатов) выборов в округе Уэйн остановлена до тех пор, пока жители не смогут убедиться, что каждый законный голос был подсчитан и каждый незаконный голос подсчитан не был", - говорится в заявлении Джулиани.
Округ Уэйн с населением почти в 2 миллиона человек включает город Детройт, где голосуют преимущественно за демократов.
По предварительным данным, демократ Джо Байден выиграл Мичиган с его 16 выборщиками с отрывом более чем в 150 тысяч голосов.
Трамп поражение на выборах не признает, его юристы подали ряд исков в судах с целью потребовать приостановки или пересчета голосов, а также расследовать предполагаемые нарушения в ряде штатов.
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Выборы президента США — 2020Руди ДжулианиДжо БайденДональд ТрампМичиганСШАВ мире
 
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