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Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19
Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19
Роспотребнадзор с субботы запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус, заявила глава... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:18
2020-11-19T21:18
2020-11-19T21:18
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор с субботы запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус, заявила глава ведомства Анна Попова.В среду в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. Путин заявил, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго. Он отметил, что нужно стремиться к сокращению срока проведения тестирования."Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество