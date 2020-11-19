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Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19

Россияне смогут пожаловаться на задержку результатов тестов на COVID-19

Роспотребнадзор с субботы запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус, заявила глава... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:18

2020-11-19T21:18

2020-11-19T21:18

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Роспотребнадзор с субботы запускает горячую линию, на которую россияне смогут сообщать о задержке выдачи результатов тестов на коронавирус, заявила глава ведомства Анна Попова.В среду в ходе совещания главы государства Владимира Путина с членами правительства вице-премьер Татьяна Голикова доложила, что предельным сроком предоставления лабораториями результатов тестов на коронавирус являются 48 часов. Путин заявил, что делать тест на коронавирус в течение 48 часов - это долго. Он отметил, что нужно стремиться к сокращению срока проведения тестирования."Мы с субботы начинаем работу своей горячей линии, чтобы каждый, кто не получил результат исследования вовремя, мог туда обратиться", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1".

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, коронавирус covid-19, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество