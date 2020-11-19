https://ria.ru/20201119/testy-1585429505.html
Попова заявила, что недостатка тест-систем на коронавирус в России нет
Попова заявила, что недостатка тест-систем на коронавирус в России нет
Недостатка тест-систем на коронавирус в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T21:00
2020-11-19T21:00
2020-11-19T21:18
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
анна попова
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недостатка тест-систем на коронавирус в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов."Сегодня нет проблем с тест-системами для проведения исследований на наличие антигена", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, хватает ли тест-систем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество