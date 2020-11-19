https://ria.ru/20201119/testy-1585429505.html

Попова заявила, что недостатка тест-систем на коронавирус в России нет

Попова заявила, что недостатка тест-систем на коронавирус в России нет

Недостатка тест-систем на коронавирус в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:00

2020-11-19T21:00

2020-11-19T21:18

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

анна попова

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недостатка тест-систем на коронавирус в России на сегодняшний день нет, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.Ранее сообщалось, что срок выполнения теста на COVID-19 не должен превышать 48 часов."Сегодня нет проблем с тест-системами для проведения исследований на наличие антигена", - сказала Попова в эфире канала "Россия 1", отвечая на вопрос, хватает ли тест-систем.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585314017.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, анна попова, общество