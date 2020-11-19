https://ria.ru/20201119/teleskop-1585426628.html

В США разберут один из крупнейших в мире радиотелескопов

В США разберут один из крупнейших в мире радиотелескопов

Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико будет разобрана из-за угрозы разрушения, сообщил национальный научный фонд США,... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T20:29

2020-11-19T20:29

2020-11-19T20:32

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Одна из крупнейших в мире астрономических обсерваторий "Аресибо" в Пуэрто-Рико будет разобрана из-за угрозы разрушения, сообщил национальный научный фонд США, которому принадлежит телескоп.В августе оторвавшийся вспомогательный трос оставил в зеркале отражателя телескопа разрыв длиной 30 метров. Научные наблюдения были прекращены.В ноябре порвался основной трос, нанеся дополнительные повреждения телескопу."После анализа инженерных оценок, которые сочли, что повреждение обсерватории "Аресибо" не может быть стабилизировано без риска для строителей и персонала телескопа, национальный научный фонд США начинает планировать вывод из эксплуатации 305-метрового телескопа, который работал 57 лет", - говорится в сообщении на сайте фонда.Отмечается, что конструкции телескопа угрожает катастрофическое разрушение из-за того, что удерживающие ее тросы не способны нести нагрузку, а любые попытки ремонта могут привести к опасности для жизни строителей.В связи с этим, говорится в сообщении фонда, телескоп будет разобран на части."Аресибо" - один из крупнейших в мире радиотелескопов. Диаметр зеркала отражателя телескопа составляет 304,8 метра. Он использовался для исследований в области радиоастрономии, физики атмосферы и радиолокационных наблюдений объектов Солнечной системы.

https://ria.ru/20200120/1563560905.html

https://ria.ru/20200710/1574134495.html

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пуэрто-рико

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космос - риа наука, сша, пуэрто-рико