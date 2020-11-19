https://ria.ru/20201119/taksi-1585355405.html

В Госдуме разработали пятый вариант законопроекта о работе такси

В Госдуме разработали пятый вариант законопроекта о работе такси

Думский комитет по транспорту и строительству разработал пятый вариант законопроекта о регулировании работы такси. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:36

2020-11-19T14:36

2020-11-19T15:39

виталий ефимов

евгений москвичев

вячеслав лысаков

госдума рф

единая россия

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Думский комитет по транспорту и строительству разработал пятый вариант законопроекта о регулировании работы такси.Его первую версию в июне 2018 года внесли в Госдуму депутаты Вячеслав Лысаков, Евгений Москвичев, Виталий Ефимов и Виктор Дзюба. Проект приняли в первом чтении, однако при подготовке ко второму чтению возник ряд противоречий.Как следует из обновленного документа, который есть в распоряжении РИА Новости, теперь в нем появится норма о самозанятых: такие водители, в отличие от индивидуальных предпринимателей, не смогут работать без агрегатора."На агрегаторов не может быть возложена обязанность осуществлять свою деятельность во всех населенных пунктах региона. Агрегаторы не работают в небольших городах и поселках, в которых их деятельность убыточна. А вот такси там есть. Более того, оно там замещает общественный транспорт. Такси вызывают по телефону или берут с места парковки. Именно таким таксистам необходимо максимально облегчить административное бремя ведения деятельности, но проект лишает их права быть самозанятыми", — заявил член комитета Госдумы Вячеслав Лысаков.Ко всему прочему агрегатор будет обязан контролировать самозанятых как штатных сотрудников и следить за режимом работы всех остальных водителей такси (с помощью специальных устройств).Из новой версии документа убрали норму о том, что агрегатор может осуществлять деятельность в каком-либо регионе только при условии юридической регистрации в этом субъекте. Также исключили предложения комитета ввести регулируемые тарифы на услуги агрегаторов и такси. Теперь их хотят оставить исключительно в городах федерального значения, а регионы смогут дополнительно вводить требования к комфортности, экологическому классу и цвету авто.При этом в проекте сохранился пункт о праве регионов требовать и от перевозчиков, и от агрегаторов сведений о поездках, но их перечень в документе не прописали. "Это приведет к конфликту правовых норм и нарушению федеральных законов, если перевозчиков и агрегаторов обяжут передавать информацию, содержащую коммерческую тайну или персональные данные граждан", — считает один из авторов первой версии.Лысаков также рассказал журналистам, что в новом варианте "почти" исключили ошибки в требованиях, предъявляемых к получателю разрешения на деятельность такси и непосредственно фрахтовщику. Но они по-прежнему должны предъявить в пакете документов для получения разрешения договор страхования ответственности перевозчика (ОСГОП)."Это грубая ошибка. Договор ОСГОП — договор ответственности перевозчика перед пассажиром. На момент же подачи заявления о выдаче разрешения соискатель не является перевозчиком и может им даже не стать в дальнейшем, если в выдаче разрешения будет отказано", — сказал Лысаков.По словам парламентария, комитет в очередной редакции проекта так и не объяснил, почему по всему тексту для определения лица, получающего разрешение на деятельность такси, используется термин "перевозчик", хотя по действующему закону "перевозчик" и "фрахтовщик" — разные понятия.Кроме того, проект предусматривает, что агрегатором легкового такси может стать только российское юридическое лицо или индивидуальный предприниматель, включенные в соответствующие госреестры. Руководители 20 таксопарков из 12 российских регионов направили письмо спикеру Госдумы Вячеславу Володину и главам фракций с критикой законопроекта о такси. По их мнению, он может привести к убыткам и прекращению существования многих таксопарков. Например, опасения вызывает требование устанавливать в автомобилях устройства для контроля за рабочим временем водителей (тахографы) и мониторинга усталости. По оценкам представителей отрасли, на оборудование каждой машины придется потратить около 80-100 тысяч рублей, не считая расходов на ежегодное обслуживание.

https://ria.ru/20201023/taksi-1581151288.html

https://ria.ru/20201014/taksi-1579677842.html

https://ria.ru/20201015/taksi-1579899218.html

https://ria.ru/20201029/taksi-1582153284.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

виталий ефимов, евгений москвичев, вячеслав лысаков, госдума рф, единая россия, общество