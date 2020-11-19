https://ria.ru/20201119/svyaz-1585392570.html

Омский губернатор встретился с главой Минцифры после обращения тиктокера

Омский губернатор встретился с главой Минцифры после обращения тиктокера

Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым проблему отсутствия интернета в малонаселённых пунктах региона, о... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:14

2020-11-19T17:14

2020-11-19T17:14

максут шадаев

александр бурков

омская область

называевский район

технологии

общество

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ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым проблему отсутствия интернета в малонаселённых пунктах региона, о которой заявил студент-тиктокер Алексей Дудоладов.Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети Tik-Tok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения. Тиктокеру в личные сообщения написал Шадаев, а Бурков пообещал с ним встретиться."Договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области. Сегодня в неё входят населенные пункты от 100 до 500 жителей. Реализация - до 2027 года. Рассчитываем закончить раньше. Также обсуждали перспективы возможного обеспечения населенных пунктов до 100 жителей, договорились проработать вопрос по затратам и механизмам реализации", - прокомментировал Бурков в Instagram выложенное селфи с Шадаевым.В другом посте губернатор рассказал о встрече с операторами сотовой связи, которую он провел в среду."Мы сколько угодно можем говорить о том, что 99% населения имеют доступ к сети, но вот только оставшийся один процент — это пятьсот деревень. Алексей (Дудоладов) вежливо об этом напомнил с березы. Я понимаю, что установку вышки за три миллиона для обслуживания ста человек сложно обосновать экономически, но нам вместе придется искать выход. Предложения от операторов я услышал", - сообщил губернатор.

https://ria.ru/20201113/vlasti-1584507795.html

https://ria.ru/20200828/radiostantsiya-1576418423.html

омская область

называевский район

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максут шадаев, александр бурков, омская область, называевский район, технологии, общество