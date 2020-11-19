Омский губернатор встретился с главой Минцифры после обращения тиктокера
© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкТиктокер Алексей Дудоладов лезет на верхушку березы в деревне Станкевичи Называевского района
ОМСК, 17 ноя - РИА Новости. Губернатор Омской области Александр Бурков обсудил с главой Минцифры РФ Максутом Шадаевым проблему отсутствия интернета в малонаселённых пунктах региона, о которой заявил студент-тиктокер Алексей Дудоладов.
Ранее житель села Станкевичи Называевского района Омской области Алексей Дудоладов, известный как "Лёха из деревни" и "омский колхозник" в соцсети Tik-Tok, разместил там видеообращение к губернатору Буркову, в котором рассказал, что не может учиться дистанционно в институте водного транспорта. По словам тиктокера, в деревне нет качественного интернета: чтобы "поймать" сеть, ему приходится карабкаться на берёзу в 300 метрах от деревни.
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После этого директор института пообещала студенту составить индивидуальный план обучения на период ограничительных мер. После инцидента в деревню Станкевичи выезжали специалисты минпрома Омской области и измеряли скорость интернета. В итоге в министерстве посоветовали Дудоладову найти место у соседей, поскольку его дом находится в низине, что влияет на качество соединения. Тиктокеру в личные сообщения написал Шадаев, а Бурков пообещал с ним встретиться.
"Договорились об ускорении реализации программы по устранению цифрового неравенства в Омской области. Сегодня в неё входят населенные пункты от 100 до 500 жителей. Реализация - до 2027 года. Рассчитываем закончить раньше. Также обсуждали перспективы возможного обеспечения населенных пунктов до 100 жителей, договорились проработать вопрос по затратам и механизмам реализации", - прокомментировал Бурков в Instagram выложенное селфи с Шадаевым.
В другом посте губернатор рассказал о встрече с операторами сотовой связи, которую он провел в среду.
"Мы сколько угодно можем говорить о том, что 99% населения имеют доступ к сети, но вот только оставшийся один процент — это пятьсот деревень. Алексей (Дудоладов) вежливо об этом напомнил с березы. Я понимаю, что установку вышки за три миллиона для обслуживания ста человек сложно обосновать экономически, но нам вместе придется искать выход. Предложения от операторов я услышал", - сообщил губернатор.