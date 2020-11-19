https://ria.ru/20201119/svyaz-1585292047.html
Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:41
2020-11-19T09:41
2020-11-19T09:41
дмитрий чернышенко
технологии
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572416567_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_40ade833cbc3ed1c9b972b6ad7e948d8.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.Как заявил Чернышенко, основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.
https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/03/1572416567_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_facfc707a980fe86554032aecea179f2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дмитрий чернышенко, технологии, общество