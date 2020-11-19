https://ria.ru/20201119/svyaz-1585292047.html

Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России

Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России

Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:41

2020-11-19T09:41

2020-11-19T09:41

дмитрий чернышенко

технологии

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.Как заявил Чернышенко, основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.

https://ria.ru/20201016/seti-5g-1580028142.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

дмитрий чернышенко, технологии, общество