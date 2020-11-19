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Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России
Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:41
2020-11-19T09:41
дмитрий чернышенко
технологии
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.Как заявил Чернышенко, основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.
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дмитрий чернышенко, технологии, общество

Правительственная комиссия одобрила дорожную карту развития 5G в России

09:41 19.11.2020
 
© РИА Новости / Яков Андреев / Перейти в фотобанкМонтажник на вышке сотовой связи
Монтажник на вышке сотовой связи - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Яков Андреев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Президиум правительственной комиссии по цифровому развитию и использованию информтехнологий утвердил дорожную карту развития мобильных сетей связи пятого поколения в РФ, сообщили РИА Новости в аппарате вице-премьера Дмитрия Чернышенко, возглавляющего комиссию.
Как заявил Чернышенко, основная часть мероприятий по внедрению нового отечественного оборудования и развертыванию сетей 5G должна быть реализована в 2021-2024 годах.
Ранее сообщалось, что производство отечественного оборудования 5G начнется не позднее 2023 года.
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе - РИА Новости, 1920, 16.10.2020
16 октября, 08:00РИА Наука
Страсти по 5G: когда в России развернут новые мобильные сети
 
Дмитрий ЧернышенкоТехнологииОбщество
 
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