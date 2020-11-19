https://ria.ru/20201119/sud-1585347372.html
Суд оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии
Суд оправдал двух обвиняемых по делу о пытках в ярославской колонии
Заволжский суд Ярославля оправдал двоих из 13 обвиняемых по резонансному делу о пытках в колонии №1 Ярославля, хотя гособвинение просило для них по семь лет... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:57
2020-11-19T13:57
2020-11-19T14:00
дело о пытках в ярославской колонии
ярославль
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости. Заволжский суд Ярославля оправдал двоих из 13 обвиняемых по резонансному делу о пытках в колонии №1 Ярославля, хотя гособвинение просило для них по семь лет лишения свободы, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда Ольга Козлова."Из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части ещё нет", - сказала она.Видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля было опубликовано в июле 2018 года "Новой газетой". По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.Перед судом предстали 13 бывших работников колонии. Один из участников, бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов, ранее был осужден на 4 года колонии общего режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за тяжелого заболевания фигуранта.Для основной массы участников прокуратура запросила от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Максимальные сроки – по семь лет колонии - обвинение просит для бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, которые, по свидетельствам фигурантов, дали указания провести с Макаровым "воспитательную работу".По данным защиты Макарова, из всех осужденных лишь один принес ему извинения - это бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев. Во время прений адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова попросила суд проявить к Андрееву снисхождение. Подсудимый также возместил Макарову моральный вред.
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РИА Новости
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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дело о пытках в ярославской колонии, ярославль, происшествия
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя – РИА Новости.
Заволжский суд Ярославля
оправдал двоих из 13 обвиняемых по резонансному делу о пытках в колонии №1 Ярославля, хотя гособвинение просило для них по семь лет лишения свободы, сообщила журналистам пресс-секретарь Ярославского областного суда
Ольга Козлова.
"Из текста оглашенной части приговора следует, что Михайлов и Николаев будут оправданы, но резолютивной части ещё нет", - сказала она.
Видео массового избиения сотрудниками УФСИН осужденного Евгения Макарова в колонии №1 Ярославля было опубликовано в июле 2018 года "Новой газетой". По данным газеты и фонда "Общественный вердикт", который передал видео, инцидент произошел летом 2017 года. Он вызвал огромный общественный резонанс. Было возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий, задержаны 15 человек.
Перед судом предстали 13 бывших работников колонии. Один из участников, бывший замначальника оперативного отдела колонии №1 Ярославля Сергей Ефремов, ранее был осужден на 4 года колонии общего режима. Рассмотрение уголовного дела в отношении еще одного обвиняемого, бывшего замначальника колонии №1 Ивана Калашникова, временно приостановлено из-за тяжелого заболевания фигуранта.
Для основной массы участников прокуратура запросила от 4 до 5,5 лет лишения свободы. Максимальные сроки – по семь лет колонии - обвинение просит для бывшего замначальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио начальника колонии Дмитрия Николаева, которые, по свидетельствам фигурантов, дали указания провести с Макаровым "воспитательную работу".
По данным защиты Макарова, из всех осужденных лишь один принес ему извинения - это бывший младший инспектор отдела безопасности ИК-1 Алексей Андреев. Во время прений адвокат "Общественного вердикта" Ирина Бирюкова попросила суд проявить к Андрееву снисхождение. Подсудимый также возместил Макарову моральный вред.