https://ria.ru/20201119/stil-1585380527.html
Эксперт назвала икону стиля среди российских политиков
Эксперт назвала икону стиля среди российских политиков
Желание одеваться эффектно, носить яркие аксессуары, добавлять casual-элементы в классический стиль, а также попытки одеваться неформально или слишком модно -... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:26
2020-11-19T16:26
2020-11-19T16:27
россия
сергей лавров
мода
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политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Желание одеваться эффектно, носить яркие аксессуары, добавлять casual-элементы в классический стиль, а также попытки одеваться неформально или слишком модно - главные ошибки в дресс-коде политиков, считает имидж-консультант Юлия Бевзенко."Часто так происходит, потому что рядом нет стилиста или службы протокола либо их просто нет. Одна из ошибок, которую часто совершают женщины-политики - одежда в стиле casual на деловые мероприятия. Колготы никогда не могут быть темнее, чем низ платья, светлая обувь вообще носится только в летний период и только на casual-мероприятия",- рассказала Бевзенко на международном форуме профессионалов протокола "Первые лица".Второй распространённой ошибкой эксперт назвала осознанный отказ от требуемого дресс-кода в пользу более удобной и комфортной одежды. Так, некоторые политики могут прийти в джинсах на важные встречи, что, по оценкам эксперта, недопустимо. Третей ошибкой Бевзенко назвала желание политических деятелей быть "не такими как все" и пытаться отличиться.Среди других распространённых недочетов имидж-консультант назвала распространённую тему среди политиков Восточной Европы - желание показать себя более эффектным и использовать слишком громоздкие аксессуары, плохо сочетающиеся яркие цвета и так далее.Кроме того, ошибкой остаётся слишком откровенная одежда, короткие юбки и глубокий вырез, невнимательное использование символики или узнаваемых цветовых сочетаний, а также попытки выглядеть стильно."Простая, но очень распространённая ошибка - "я модный". "Какую должность ты занимаешь? Я занимаю должность депутата Государственной Думы. А у вас там что - про моду?". И все - он опять раздавлен. Узкий лацкан и слишком тонкий галстук - одни из признаков. Так, несмотря на то, что человек может сколько угодно заниматься проблемами народа, люди будут думать, что они тебя не интересуют, что тебя интересует мода",- добавила эксперт.Также ошибкой, по ее словам, остается неподходящая форма одежды для определённого рода событий или мероприятий: приезд на место трагедий в слишком дорогих вещах, работа при наводнениях в официальном костюме и так далее.Так, классический стиль с правильным сочетанием цветов, подобранный по фигуре, наиболее оптимален для политика, потому что подсознательно создаёт образ стабильного и серьёзного человека, которому можно доверять, уточнила эксперт. По мнению Бевзенко, иконой стиля в России можно считать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова.
https://radiosputnik.ria.ru/20201114/odezhda-1584606539.html
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https://ria.ru/20201107/moda-1583325294.html
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россия, сергей лавров, мода, общество, политика
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Желание одеваться эффектно, носить яркие аксессуары, добавлять casual-элементы в классический стиль, а также попытки одеваться неформально или слишком модно - главные ошибки в дресс-коде политиков, считает имидж-консультант Юлия Бевзенко.
"Часто так происходит, потому что рядом нет стилиста или службы протокола либо их просто нет. Одна из ошибок, которую часто совершают женщины-политики - одежда в стиле casual на деловые мероприятия. Колготы никогда не могут быть темнее, чем низ платья, светлая обувь вообще носится только в летний период и только на casual-мероприятия",- рассказала Бевзенко на международном форуме профессионалов протокола "Первые лица".
Второй распространённой ошибкой эксперт назвала осознанный отказ от требуемого дресс-кода в пользу более удобной и комфортной одежды. Так, некоторые политики могут прийти в джинсах на важные встречи, что, по оценкам эксперта, недопустимо. Третей ошибкой Бевзенко назвала желание политических деятелей быть "не такими как все" и пытаться отличиться.
Среди других распространённых недочетов имидж-консультант назвала распространённую тему среди политиков Восточной Европы
- желание показать себя более эффектным и использовать слишком громоздкие аксессуары, плохо сочетающиеся яркие цвета и так далее.
Кроме того, ошибкой остаётся слишком откровенная одежда, короткие юбки и глубокий вырез, невнимательное использование символики или узнаваемых цветовых сочетаний, а также попытки выглядеть стильно.
"Простая, но очень распространённая ошибка - "я модный". "Какую должность ты занимаешь? Я занимаю должность депутата Государственной Думы. А у вас там что - про моду?". И все - он опять раздавлен. Узкий лацкан и слишком тонкий галстук - одни из признаков. Так, несмотря на то, что человек может сколько угодно заниматься проблемами народа, люди будут думать, что они тебя не интересуют, что тебя интересует мода",- добавила эксперт.
Также ошибкой, по ее словам, остается неподходящая форма одежды для определённого рода событий или мероприятий: приезд на место трагедий в слишком дорогих вещах, работа при наводнениях в официальном костюме и так далее.
Так, классический стиль с правильным сочетанием цветов, подобранный по фигуре, наиболее оптимален для политика, потому что подсознательно создаёт образ стабильного и серьёзного человека, которому можно доверять, уточнила эксперт. По мнению Бевзенко, иконой стиля в России можно считать министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова
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