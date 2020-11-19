https://ria.ru/20201119/status-1585294058.html
Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус
Генпрокурор по согласования с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:00
2020-11-19T10:00
2020-11-19T10:00
россия
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генпрокурор по согласования с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы."Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан", - говорится в пояснительной записке.Согласно проекту закона, указанное решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор."Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечет принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении информационного ресурса", - говорится в документе.
https://radiosputnik.ria.ru/20201119/gosduma-1585293302.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Генпрокурор по согласования с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму
.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
"Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан", - говорится в пояснительной записке.
Согласно проекту закона, указанное решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор
.
"Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечет принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении информационного ресурса", - говорится в документе.