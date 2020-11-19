https://ria.ru/20201119/status-1585294058.html

Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус

Генпрокурор сможет присваивать владельцу сайта "дискриминационный" статус

Генпрокурор по согласования с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:00

2020-11-19T10:00

2020-11-19T10:00

россия

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Генпрокурор по согласования с МИД РФ сможет присвоить владельцу информационного ресурса статус допускающего дискриминацию против российских СМИ, что будет грозить санкциями интернет-платформе, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы."Генеральный прокурор по согласованию с МИД России может присвоить такой статус владельцу информационного ресурса, допускающего, в том числе, дискриминацию в отношении материалов российских средств массовой информации. Такое решение может быть также принято в случае, если на интернет-ресурсе ограничен доступ к общественно важной информации по признаку национальности, языка или в связи с введением санкций в отношении России или ее граждан", - говорится в пояснительной записке.Согласно проекту закона, указанное решение будет незамедлительно направляться в Роскомнадзор."Признание владельца информационного ресурса причастным к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации, гарантирующих в том числе свободу массовой информации, влечет принятие предусмотренных законодательством Российской Федерации мер в отношении информационного ресурса", - говорится в документе.

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/gosduma-1585293302.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество