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Призвавший "размножаться как вирус" старовер рассказал, как разбить COVID
Призвавший "размножаться как вирус" старовер рассказал, как разбить COVID
Бороться с коронавирусом нужно не только духовными средствами – молитвой и постом, – но и бережным отношением к здоровью, заявил РИА Новости глава Всемирного... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:14
2020-11-19T13:17
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Бороться с коронавирусом нужно не только духовными средствами – молитвой и постом, – но и бережным отношением к здоровью, заявил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.По его словам, во время эпидемии "человек должен доказать, что достоин жизни, цепляться за нее"."Все мы получаем жизнь как дар от Бога, но не все ее ценим - и в итоге ее теряем. А жизнь, ее продолжение – это еще и награда, и ее надо заслужить. Ценишь ли ты жизнь – показываешь прежде всего через свое отношение к здоровью. Православным нужно не только молиться и поститься, но вести здоровый образ жизни: правильно питаться, много двигаться, жить в экологическом месте и поэтому бережно относиться к природе", - сказал Севастьянов.По его словам, православные верующие "думают больше всего о жизни вечной и забывают эту". При этом он не согласен с тем, что именно Бог решает, кому и когда умирать."Неверный тезис, что Бог кого-то забирает. Человек выбирает, как жить и, таким образом, последствия этой жизни. Если он не следит за своим здоровьем – пьет, не занимается спортом, пассивен, ведет деструктивный образ жизни, – то он больше подвержен болезням, и риск умереть – выше", - сказал Севастьянов.По его словам, люди часто перекладывают ответственность за свою жизнь и свои неудачи на внеземные силы, в том числе ропщут на Бога. "Человек сам должен быть ответственным за свою жизнь, свое здоровье и благополучие. В этом случае будет меньше смертей, болезней", – отметил собеседник агентства.Ранее на своем YouTube-канале "Взгляд старовера" Севастьянов призвал зрителей показать Богу, что они хотят жить больше, чем вирус, и в частности призвал "размножаться как вирус".
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коронавирус и вера, коронавирус в россии, религия, новости - религия и мировоззрение, общество

Призвавший "размножаться как вирус" старовер рассказал, как разбить COVID

13:14 19.11.2020 (обновлено: 13:17 19.11.2020)
 
© Леонид СевастьяновГлава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов и его жена оперная певица Светлана Касьян
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов и его жена оперная певица Светлана Касьян - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Леонид Севастьянов
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МОСКВА, 18 ноя – РИА Новости. Бороться с коронавирусом нужно не только духовными средствами – молитвой и постом, – но и бережным отношением к здоровью, заявил РИА Новости глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов.
По его словам, во время эпидемии "человек должен доказать, что достоин жизни, цепляться за нее".
"Все мы получаем жизнь как дар от Бога, но не все ее ценим - и в итоге ее теряем. А жизнь, ее продолжение – это еще и награда, и ее надо заслужить. Ценишь ли ты жизнь – показываешь прежде всего через свое отношение к здоровью. Православным нужно не только молиться и поститься, но вести здоровый образ жизни: правильно питаться, много двигаться, жить в экологическом месте и поэтому бережно относиться к природе", - сказал Севастьянов.
По его словам, православные верующие "думают больше всего о жизни вечной и забывают эту". При этом он не согласен с тем, что именно Бог решает, кому и когда умирать.
"Неверный тезис, что Бог кого-то забирает. Человек выбирает, как жить и, таким образом, последствия этой жизни. Если он не следит за своим здоровьем – пьет, не занимается спортом, пассивен, ведет деструктивный образ жизни, – то он больше подвержен болезням, и риск умереть – выше", - сказал Севастьянов.
По его словам, люди часто перекладывают ответственность за свою жизнь и свои неудачи на внеземные силы, в том числе ропщут на Бога. "Человек сам должен быть ответственным за свою жизнь, свое здоровье и благополучие. В этом случае будет меньше смертей, болезней", – отметил собеседник агентства.
Ранее на своем YouTube-канале "Взгляд старовера" Севастьянов призвал зрителей показать Богу, что они хотят жить больше, чем вирус, и в частности призвал "размножаться как вирус".
Глава Всемирного союза староверов Леонид Севастьянов - РИА Новости, 1920, 10.04.2020
10 апреля, 16:00Религия и мировоззрение
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