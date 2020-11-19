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Выборы президента США — 2020
https://ria.ru/20201119/ssha-1585387437.html
Российский наблюдатель рассказал о "Карте нарушений" на выборах в США
Российский наблюдатель рассказал о "Карте нарушений" на выборах в США
Движение в защиту прав американских избирателей "Голос Америки" создало на прошедших в США выборах "Карту нарушений", аналогичную российской "Карте нарушений",... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:55
2020-11-19T16:55
выборы президента сша — 2020
дональд трамп
сша
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Движение в защиту прав американских избирателей "Голос Америки" создало на прошедших в США выборах "Карту нарушений", аналогичную российской "Карте нарушений", однако достоверной информации о каком-либо факте, указанном там, нет, сообщил член исполнительного комитета Корпуса "За чистые выборы" Антон Лукаш.Информация об имевших место в ходе избирательной кампании нарушениях активно замалчивается в американских СМИ, многие представители российской оппозиции, обычно активно критикующие выборы в РФ, в данном случае молчат, отметил Лукаш в ходе круглого стола "Кризис доверия к выборам в США: причины и последствия"."Медиасреда начинает самоорганизовываться, как всегда бывает в таких ситуациях, и начинает появляться "Карта нарушений". И в ходе мониторинга медиапространства обращает внимание появление "Карты нарушений США", созданной движением "Голос Америки". Сайт постоянно пополняется сведениями о прошедших на президентских выборах в США нарушениях и инцидентах. Фактически эта структура медийная взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США", - сказал Лукаш.Он пояснил, что источники сообщений на Карте не указаны."Сказано, что "движение ставит своей целью следить за легитимностью выборов в США, защищать права американских избирателей и в своей работе руководствоваться всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет, как одно из обязательных условий независимого и объективного наблюдения за выборами", - процитировал он.Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, в свою очередь, пообещал изучить эту "Карту нарушений", но добавил, что было бы интересно посмотреть, где находится сервер этой организации."Любопытно посмотреть, где находится сервер этой организации, у российской организации "Голос" (занимается созданием карты нарушений на выборах в РФ), которая не является организацией зарегистрированной, сервер, насколько я знаю, находится в США", - добавил Григорьев.Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно критиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "Голос", заявляя, что достоверных сообщений о нарушениях на ней крайне мало.Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем, Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. -0-
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дональд трамп, сша, политика

Российский наблюдатель рассказал о "Карте нарушений" на выборах в США

16:55 19.11.2020
 
© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкРабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США
Рабочие внутри Конгресс-центра в Филадельфии, помещения которого используются для подсчета голосов на президентских выборах в США - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Движение в защиту прав американских избирателей "Голос Америки" создало на прошедших в США выборах "Карту нарушений", аналогичную российской "Карте нарушений", однако достоверной информации о каком-либо факте, указанном там, нет, сообщил член исполнительного комитета Корпуса "За чистые выборы" Антон Лукаш.
Информация об имевших место в ходе избирательной кампании нарушениях активно замалчивается в американских СМИ, многие представители российской оппозиции, обычно активно критикующие выборы в РФ, в данном случае молчат, отметил Лукаш в ходе круглого стола "Кризис доверия к выборам в США: причины и последствия".
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"Медиасреда начинает самоорганизовываться, как всегда бывает в таких ситуациях, и начинает появляться "Карта нарушений". И в ходе мониторинга медиапространства обращает внимание появление "Карты нарушений США", созданной движением "Голос Америки". Сайт постоянно пополняется сведениями о прошедших на президентских выборах в США нарушениях и инцидентах. Фактически эта структура медийная взяла на себя функции по контролю за чистотой избирательной кампании в США", - сказал Лукаш.
Он пояснил, что источники сообщений на Карте не указаны.
"Сказано, что "движение ставит своей целью следить за легитимностью выборов в США, защищать права американских избирателей и в своей работе руководствоваться всеобщими универсальными международными избирательными стандартами и строго соблюдать политический нейтралитет, как одно из обязательных условий независимого и объективного наблюдения за выборами", - процитировал он.
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Председатель Координационного совета по общественному контролю за голосованием при Общественной палате РФ, директор Фонда исследования проблем демократии Максим Григорьев, в свою очередь, пообещал изучить эту "Карту нарушений", но добавил, что было бы интересно посмотреть, где находится сервер этой организации.
"Любопытно посмотреть, где находится сервер этой организации, у российской организации "Голос" (занимается созданием карты нарушений на выборах в РФ), которая не является организацией зарегистрированной, сервер, насколько я знаю, находится в США", - добавил Григорьев.
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Председатель ЦИК РФ Элла Памфилова ранее неоднократно критиковала данные, опубликованные на карте нарушений движения "Голос", заявляя, что достоверных сообщений о нарушениях на ней крайне мало.
Выборы президента в США состоялись 3 ноября. На основании имеющихся данных ведущие американские СМИ объявили победу кандидата от Демократической партии Джо Байдена. Многие мировые лидеры уже поздравили его с победой. Вместе с тем, Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде. -0-
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