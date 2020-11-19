https://ria.ru/20201119/ssha-1585326242.html

Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским

Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком". РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:42

2020-11-19T12:43

майк помпео

oxfam

западный берег реки иордан

human rights watch

amnesty international

сша

израиль

в мире

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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком"."Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения госдепартамента о том, что мы рассмотрим BDS как антисемитское (движение - ред.). Мы хотим встать вместе со всеми другими странами, которые признают это движение как рак, которым оно и является", - сказал Помпео на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США рассматривает возможность объявить антисемитскими ряд правозащитных организаций, таких как Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. По словам источников телеканала, на этой неделе госдеп попросил некоторые правозащитные организации "прояснить" свою позицию касательно движения BDS, которое призывает к оказанию экономического и политического давления на Израиль.Как передает телеканал, Human Rights Watch ранее призывала компании не вести деятельность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, однако не занимала той или иной позиции относительно движения BDS. Oxfam также выступает против торговли с израильскими поселениями, однако не поддерживает какие-либо действия, к которым призывают в BDS. В свою очередь в Amnesty International, которая выступает против израильских поселений, отмечали, что их позиция не зависит от убеждений какой-либо другой организации.Англоязычная аббревиатура BDS означает "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.

https://ria.ru/20200804/1575360484.html

https://ria.ru/20200112/1563342523.html

западный берег реки иордан

сша

израиль

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

майк помпео, oxfam, западный берег реки иордан, human rights watch, amnesty international, сша, израиль, в мире