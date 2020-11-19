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Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским
Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком". РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:42
2020-11-19T12:43
майк помпео
oxfam
западный берег реки иордан
human rights watch
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в мире
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком"."Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения госдепартамента о том, что мы рассмотрим BDS как антисемитское (движение - ред.). Мы хотим встать вместе со всеми другими странами, которые признают это движение как рак, которым оно и является", - сказал Помпео на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США рассматривает возможность объявить антисемитскими ряд правозащитных организаций, таких как Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. По словам источников телеканала, на этой неделе госдеп попросил некоторые правозащитные организации "прояснить" свою позицию касательно движения BDS, которое призывает к оказанию экономического и политического давления на Израиль.Как передает телеканал, Human Rights Watch ранее призывала компании не вести деятельность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, однако не занимала той или иной позиции относительно движения BDS. Oxfam также выступает против торговли с израильскими поселениями, однако не поддерживает какие-либо действия, к которым призывают в BDS. В свою очередь в Amnesty International, которая выступает против израильских поселений, отмечали, что их позиция не зависит от убеждений какой-либо другой организации.Англоязычная аббревиатура BDS означает "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.
https://ria.ru/20200804/1575360484.html
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западный берег реки иордан
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майк помпео, oxfam, западный берег реки иордан, human rights watch, amnesty international, сша, израиль, в мире

Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским

12:42 19.11.2020 (обновлено: 12:43 19.11.2020)
 
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
Госсекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
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ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком".
"Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения госдепартамента о том, что мы рассмотрим BDS как антисемитское (движение - ред.). Мы хотим встать вместе со всеми другими странами, которые признают это движение как рак, которым оно и является", - сказал Помпео на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.
Протесты в Портленде - РИА Новости, 1920, 04.08.2020
4 августа, 16:53
Amnesty International осудила неоправданное насилие полицейских в США
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США рассматривает возможность объявить антисемитскими ряд правозащитных организаций, таких как Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. По словам источников телеканала, на этой неделе госдеп попросил некоторые правозащитные организации "прояснить" свою позицию касательно движения BDS, которое призывает к оказанию экономического и политического давления на Израиль.
Как передает телеканал, Human Rights Watch ранее призывала компании не вести деятельность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, однако не занимала той или иной позиции относительно движения BDS. Oxfam также выступает против торговли с израильскими поселениями, однако не поддерживает какие-либо действия, к которым призывают в BDS. В свою очередь в Amnesty International, которая выступает против израильских поселений, отмечали, что их позиция не зависит от убеждений какой-либо другой организации.
Англоязычная аббревиатура BDS означает "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.
Исполнительный директор HRW Кеннет Рот - РИА Новости, 1920, 12.01.2020
12 января, 19:13
Главу Human Rights Watch не пустили в Гонконг
 
Майк ПомпеоOxfamЗападный берег реки ИорданHuman Rights WatchAmnesty InternationalСШАИзраильВ мире
 
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