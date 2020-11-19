Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским
12:42 19.11.2020 (обновлено: 12:43 19.11.2020)
© AP Photo / Jacquelyn Martin/PoolГоссекретарь США Майк Помпео проводит брифинг для представителей СМИ в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin/Pool
ТЕЛЬ-АВИВ, 19 ноя - РИА Новости. Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США признают движение BDS антисемитским, назвав его "раком".
"Сегодня я хочу сделать заявление относительно решения госдепартамента о том, что мы рассмотрим BDS как антисемитское (движение - ред.). Мы хотим встать вместе со всеми другими странами, которые признают это движение как рак, которым оно и является", - сказал Помпео на пресс-конференции в ходе визита в Израиль.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что госдепартамент США рассматривает возможность объявить антисемитскими ряд правозащитных организаций, таких как Amnesty International, Human Rights Watch и Oxfam. По словам источников телеканала, на этой неделе госдеп попросил некоторые правозащитные организации "прояснить" свою позицию касательно движения BDS, которое призывает к оказанию экономического и политического давления на Израиль.
Как передает телеканал, Human Rights Watch ранее призывала компании не вести деятельность в израильских поселениях на Западном берегу реки Иордан, однако не занимала той или иной позиции относительно движения BDS. Oxfam также выступает против торговли с израильскими поселениями, однако не поддерживает какие-либо действия, к которым призывают в BDS. В свою очередь в Amnesty International, которая выступает против израильских поселений, отмечали, что их позиция не зависит от убеждений какой-либо другой организации.
Англоязычная аббревиатура BDS означает "бойкот, дивестиции и санкции", с помощью которых участники движения рассчитывают подтолкнуть Израиль к прекращению оккупации палестинских территорий.
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