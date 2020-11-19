https://ria.ru/20201119/sprey-1585384512.html
В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19
В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19
Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:40
2020-11-19T16:40
2020-11-19T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/17112/34/171123414_0:890:2240:2150_1400x0_80_0_0_72b07671d96b02f2998469f1faa1bd70.jpg
ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19.Наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них - каррагинан - является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй - геллан - выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Исследователи обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения."Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.Накануне ученые университета Кардиффа заявили, что нашли доказательства того, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Выводы этого исследования будут проверены в начале следующего года во время клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585109099.html
великобритания
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/17112/34/171123414_0:680:2240:2360_1400x0_80_0_0_7120fd4e76f60321ae03022b5d95ea45.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19.
"Спрей для носа, который может эффективно защитить от вируса COVID-19, разработан в университете Бирмингема с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме... от регуляторов Британии, Европы и США. Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", - говорится в заявлении группы исследователей института здравоохранения при университете Бирмингема.
Наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них - каррагинан - является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй - геллан - выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Исследователи обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения.
"Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.
Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.
Накануне ученые университета Кардиффа
заявили, что нашли доказательства того, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Выводы этого исследования будут проверены в начале следующего года во время клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.