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В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19
В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19
Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:40
2020-11-19T16:40
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
здоровье - общество
великобритания
в мире
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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19.Наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них - каррагинан - является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй - геллан - выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Исследователи обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения."Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.Накануне ученые университета Кардиффа заявили, что нашли доказательства того, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Выводы этого исследования будут проверены в начале следующего года во время клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале&nbsp;стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире

В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19

16:40 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкРабота НИИ Гриппа
Работа НИИ Гриппа - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Даничев
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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19.

"Спрей для носа, который может эффективно защитить от вируса COVID-19, разработан в университете Бирмингема с использованием материалов, уже имеющих разрешение на использование в человеческом организме... от регуляторов Британии, Европы и США. Данные компоненты широко используются в медицине, при производстве лекарств и даже продуктов питания", - говорится в заявлении группы исследователей института здравоохранения при университете Бирмингема.

Наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них - каррагинан - является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй - геллан - выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Исследователи обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения.
"Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.
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Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.
Накануне ученые университета Кардиффа заявили, что нашли доказательства того, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Выводы этого исследования будут проверены в начале следующего года во время клинических испытаний.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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