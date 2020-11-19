https://ria.ru/20201119/sprey-1585384512.html

В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19

В Британии заявили, что разработали спрей для носа от COVID-19

Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:40

2020-11-19T16:40

2020-11-19T16:40

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

здоровье - общество

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в мире

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ЛОНДОН, 19 ноя - РИА Новости, Денис Ворошилов. Британские ученые заявили, что разработали формулу спрея для носа, который может защитить от COVID-19.Наличие уже одобренных компонентов позволит начать производство спрея быстро и вывести новый продукт на рынок по упрощенной схеме. Препарат изготовлен на основе двух полисахаридов. Один из них - каррагинан - является антивирусным агентом, используемым в пищевой промышленности в качестве загустителя, а второй - геллан - выбран из-за способности удерживаться на поверхности клеток в носу человека. Исследователи обнаружили, что препарат подавлял инфекцию и действовал 48 часов с момента применения."Это означает, что препарат снижает вирусную нагрузку в теле человека, в том числе в случае передачи вируса другому человеку через кашель или чихание. В этом случае другой человек с меньшей вероятностью будет инфицирован частицами вируса", - приводятся в заявлении слова главного исследователя Ричарда Моакса.Исследование пока не опубликовано в научных журналах и не проверено другими учеными.Накануне ученые университета Кардиффа заявили, что нашли доказательства того, что некоторые жидкости для полоскания рта могут убивать коронавирус SARS-CoV-2. Выводы этого исследования будут проверены в начале следующего года во время клинических испытаний.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201118/koronavirus-1585109099.html

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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, здоровье - общество, великобритания, в мире