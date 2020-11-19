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Москва. Backstage
Это подкаст Москва. Backstage. Здесь мы говорим о том, как устроено коммунальное закулисье столицы. Разбираемся, какие службы обеспечивают жизнедеятельность города, и узнаем об интересных особенностях их работы.
https://ria.ru/20201119/spasateli-1585172298.html
"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей
"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей
Городские спасатели готовы оказать помощь москвичам во всех стихиях: на земле, в воздухе, огне и воде. Какие службы контролируют безопасность горожан? Как организована их работа? Куда обращаться москвичам в случае экстренной необходимости?
2020-11-19T14:00
2020-11-19T14:00
москва. backstage
подкаст
городское хозяйство москвы
общество
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"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей
Городские спасатели готовы оказать помощь москвичам во всех стихиях: на земле, в воздухе, огне и воде. Какие службы контролируют безопасность горожан? Как организована их работа? Куда обращаться москвичам в случае экстренной необходимости?
Что чаще всего становится причиной происшествий в границах города? Как пожарные тушат возгорания на большой высоте? Какую помощь спасатели оказывают пострадавшим на воде? Какую работу выполняют спасатели-байкеры? Кто и как может стать спасателем-добровольцем? И где обычный москвич может повысить уровень своих знаний по гражданской обороне?О непростой работе московских спасателей рассказывают представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы: заместитель руководителя департамента Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента Дмитрий Скоркин и начальник управления по гражданской обороне Дмитрий Колесников.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене
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7 495 645-6601
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аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, общество

"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей

14:00 19.11.2020
 
Москва. Backstage
"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей
Вчера, 14:00
Читать ria.ru в
Городские спасатели готовы оказать помощь москвичам во всех стихиях: на земле, в воздухе, огне и воде. Какие службы контролируют безопасность горожан? Как организована их работа? Куда обращаться москвичам в случае экстренной необходимости?
Что чаще всего становится причиной происшествий в границах города? Как пожарные тушат возгорания на большой высоте? Какую помощь спасатели оказывают пострадавшим на воде? Какую работу выполняют спасатели-байкеры? Кто и как может стать спасателем-добровольцем? И где обычный москвич может повысить уровень своих знаний по гражданской обороне?
О непростой работе московских спасателей рассказывают представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы: заместитель руководителя департамента Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента Дмитрий Скоркин и начальник управления по гражданской обороне Дмитрий Колесников.
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