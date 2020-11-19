https://ria.ru/20201119/spasateli-1585172298.html

"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей

"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей

Городские спасатели готовы оказать помощь москвичам во всех стихиях: на земле, в воздухе, огне и воде. Какие службы контролируют безопасность горожан? Как организована их работа? Куда обращаться москвичам в случае экстренной необходимости?

2020-11-19T14:00

2020-11-19T14:00

2020-11-19T14:00

москва. backstage

подкаст

городское хозяйство москвы

общество

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"Москва.Backstage". Кто и как спасает москвичей Городские спасатели готовы оказать помощь москвичам во всех стихиях: на земле, в воздухе, огне и воде. Какие службы контролируют безопасность горожан? Как организована их работа? Куда обращаться москвичам в случае экстренной необходимости?

Что чаще всего становится причиной происшествий в границах города? Как пожарные тушат возгорания на большой высоте? Какую помощь спасатели оказывают пострадавшим на воде? Какую работу выполняют спасатели-байкеры? Кто и как может стать спасателем-добровольцем? И где обычный москвич может повысить уровень своих знаний по гражданской обороне?О непростой работе московских спасателей рассказывают представители департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности Москвы: заместитель руководителя департамента Андрей Иванов, заместитель руководителя департамента Дмитрий Скоркин и начальник управления по гражданской обороне Дмитрий Колесников.Слушайте подкасты РИА Новости и подписывайтесь на них в мобильных приложениях: для iPhone — iTunes, для Android — Google Podcasts. С любым устройством вы можете использовать Яндекс.Музыка, Castbox и SoundStream. Скачайте выбранное приложение и наберите в строке поиска "РИА Новости" или название подкаста.Как и где бесплатно подписаться на подкасты________Монтаж Андрея ТемноваПомогите сделать подкасты РИА Новости еще лучше. Пройдите опрос и расскажите о своих впечатлениях.Спрашивайте нас, предлагайте нам, спорьте с нами: podcasts@rian.ruСлушайте наши подкасты ВКонтакте, подписывайтесь на наш профиль в Инстаграме и канал в Яндекс.Дзене

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

аудио, подкаст, городское хозяйство москвы, общество