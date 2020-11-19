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В ОП заявили о влиянии деструктивного контента на пользователей соцсетей
В ОП заявили о влиянии деструктивного контента на пользователей соцсетей
Порядка 12 миллионов пользователей соцсетей в РФ состоят в сообществах, посвященных интернет-травле, 43 миллиона аккаунтов находятся под влиянием деструктивного РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:05
2020-11-19T12:05
лига безопасного интернета
елена мизулина
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 12 миллионов пользователей соцсетей в РФ состоят в сообществах, посвященных интернет-травле, 43 миллиона аккаунтов находятся под влиянием деструктивного контента, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина."Двенадцать миллионов пользователей из России состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них - подростки", - говорится в презентации Мизулиной к выступлению в рамках круглого стола "Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности".Практический каждый второй подросток в России, 45% от общего числа несовершеннолетних, как отмечает общественница, подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях."Всего под влиянием деструктивного контента находятся 43 млн аккаунтов в социальных сетях, 8,2 млн - аккаунты подростков", - указано в презентации Мизулиной.
https://ria.ru/20200917/travlya-1577388735.html
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лига безопасного интернета, елена мизулина, общество

В ОП заявили о влиянии деструктивного контента на пользователей соцсетей

12:05 19.11.2020
 
© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в фотобанкИконки социальных сетей на экране смартфона
Иконки социальных сетей на экране смартфона - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Порядка 12 миллионов пользователей соцсетей в РФ состоят в сообществах, посвященных интернет-травле, 43 миллиона аккаунтов находятся под влиянием деструктивного контента, сообщила директор Лиги безопасного интернета, член Общественной палаты РФ Екатерина Мизулина.
"Двенадцать миллионов пользователей из России состоят в сообществах, посвященных кибербуллингу, 2,5 млн из них - подростки", - говорится в презентации Мизулиной к выступлению в рамках круглого стола "Клевета и буллинг: почему россияне не могут чувствовать себя в безопасности".
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Практический каждый второй подросток в России, 45% от общего числа несовершеннолетних, как отмечает общественница, подвергается активному деструктивному воздействию в соцсетях.
"Всего под влиянием деструктивного контента находятся 43 млн аккаунтов в социальных сетях, 8,2 млн - аккаунты подростков", - указано в презентации Мизулиной.
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