https://ria.ru/20201119/sochi-1585317435.html

В горах Сочи заработали снеговые пушки

В горах Сочи заработали снеговые пушки

Представители горнолыжных курортов Сочи рассказали о том, как ведется подготовка к началу зимнего катания, сообщает TourDom.ru. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:28

2020-11-19T12:28

2020-11-19T12:28

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Представители горнолыжных курортов Сочи рассказали о том, как ведется подготовка к началу зимнего катания, сообщает TourDom.ru. Установившаяся в горах минусовая температура уже позволила запустить работу снеговых пушек. Вчера систему включили на одном из курортов Красной Поляны. Зимний сезон там официально должен начаться 18 декабря. Пока снег на лыжных трассах начали формировать 26 машин. "В ближайшие две недели столбик термометра в горах опустится до минус пяти градусов, поэтому заготовка снега продолжится", – сказал заместитель генерального директора по эксплуатации курорта Сергей Чернов. Эксперты объяснили, зачем склоны заранее покрывают искусственным снегом. Он отличается от натурального более плотной текстурой. Это позволяет избежать таяния, сохранять горные трассы в хорошем состоянии и увеличить продолжительность сезона катания. На другом горном курорте оснежение горнолыжных склонов планируют начать в ближайшие дни. Точная дата начала сезона там пока неизвестна, она по-прежнему зависит от погодных условий. Ее обещают назвать в конце ноября.

https://ria.ru/20201108/sochi-1583420025.html

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