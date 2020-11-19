https://ria.ru/20201119/sneg-1585350197.html

Синоптики рассказали, когда Москву занесет снегом

Синоптики рассказали, когда Москву занесет снегом

До 3 сантиметров снега выпадет в Москве уже вечером в пятницу, в выходные снежный покров подрастет до 6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:08

2020-11-19T14:08

2020-11-19T17:00

евгений тишковец

центр "фобос"

москва

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. До 3 сантиметров снега выпадет в Москве уже вечером в пятницу, в выходные снежный покров подрастет до 6 сантиметров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец."Метеорологическая зима, когда среднесуточная температура воздуха ниже нуля, наступила в Москве почти на неделю позже положенного - 16 ноября. А вот снегом начнет заносить землю, наоборот, на 8 дней раньше средней климатической даты формирования устойчивого снежного покрова, которая в столице приходится на 28 ноября... В пятницу к вечеру столичные газоны припорошит 2-3 сантиметров снега, а в предстоящие выходные высота снежного покрова подрастет до 5-6 сантиметров", - сказал Тишковец.Он добавил, что ночью к воскресенью воздух будет остывать до минус 3 - минус 5, днем до нуля - минус 2."На следующей неделе слой белого "покрывала" будет медленно нарастать. Несмотря на дыхание Атлантики и связанное с этим небольшое потепление (в среднем ночью минус 4 - плюс 1, днем минус 2 - плюс 3), циклоническая деятельность в течение всей последней недели ноября будет способствовать формированию новых снеговых туч, осадки разной интенсивности ожидаются преимущественно в твердой фазе (снег, мокрый снег). В результате в Москве высота снежного покрова может составить 5-10 сантиметров", - сказал Тишковец.Он отметил, что на востоке Подмосковья снежный покров вырастет до 10-15 сантиметров, а на юге – местами до 15-20 сантиметров, что соответствует многолетним показателям начала зимы."По всей видимости, процесс становления снежного покрова будет уже необратимым", - добавил синоптик.

https://ria.ru/20201119/pogoda-1585345753.html

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москва

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евгений тишковец, центр "фобос", москва, общество