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Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии
Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:14
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здоровье
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает MedicalXpress.По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. Он отметил, что сейчас специалисты научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли.
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здоровье, общество

Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии

10:14 19.11.2020 (обновлено: 12:23 19.11.2020)
 
© Depositphotos / auntsprayРаковые клетки
Раковые клетки - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / auntspray
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает MedicalXpress.
По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.

"То есть диабет появляется там, где его не ожидали. В этих случаях рак поджелудочной железы фактически и вызывает диабет", — объяснил специалист.

Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. Он отметил, что сейчас специалисты научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли.
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