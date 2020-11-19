https://ria.ru/20201119/simptom-1585295903.html

Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии

Назван неожиданный симптом рака поджелудочной железы на ранней стадии

Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T10:14

2020-11-19T10:14

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Врач-гастроэнтеролог клиники Майо Марк Уоллес рассказал о "подсказке", которая помогает выявить рак поджелудочной железы на ранней стадии. Об этом сообщает MedicalXpress.По его словам, о развитии заболевания может говорить диагноз "диабет" у человека, который правильно питается, не имеет лишнего веса и вредных привычек.Уоллес напомнил, что рак поджелудочной железы является одним из самых трудновыявляемых. Он отметил, что сейчас специалисты научились с помощью скрининга выявлять мешкообразные карманы с жидкостью, которые также могут свидетельствовать о развитии опухоли.

https://ria.ru/20201117/rak-1585029497.html

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