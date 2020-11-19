https://ria.ru/20201119/sigarety-1585270286.html

Роспотребнадзор оценил вред от легких сигарет

Роспотребнадзор оценил вред от легких сигарет

Вред от курения любых сигарет, в том числе легких и с фильтром, одинаковый, курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T01:02

2020-11-19T01:02

2020-11-19T01:03

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вред от курения любых сигарет, в том числе легких и с фильтром, одинаковый, курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.Легкие сигареты или сигареты с фильтром, вопреки распространенному мнению, не являются безопасными, отметили в ведомстве."Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы", - подчеркнули в пресс-службе.

https://ria.ru/20201009/sigarety-aktsiz-1578891155.html

россия

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество