https://ria.ru/20201119/sigarety-1585270286.html
Роспотребнадзор оценил вред от легких сигарет
Роспотребнадзор оценил вред от легких сигарет
Вред от курения любых сигарет, в том числе легких и с фильтром, одинаковый, курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний, сообщили РИА Новости в РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T01:02
2020-11-19T01:02
2020-11-19T01:03
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Вред от курения любых сигарет, в том числе легких и с фильтром, одинаковый, курение увеличивает риск смерти от рака и других заболеваний, сообщили РИА Новости в пресс-службе Роспотребнадзора.Международный день отказа от курения отмечается 19 ноября.Легкие сигареты или сигареты с фильтром, вопреки распространенному мнению, не являются безопасными, отметили в ведомстве."Если бы поглотители и фильтры обеспечивали полную защиту от вредных веществ, то они бы поглощали и сам никотин, в таком случае эффект от курения не ощущался бы", - подчеркнули в пресс-службе.
https://ria.ru/20201009/sigarety-aktsiz-1578891155.html
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россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), общество