https://ria.ru/20201119/shkoly-1585363082.html

В Минпросвещения рассказали, у кого выше риск заболеть COVID-19 в школе

В Минпросвещения рассказали, у кого выше риск заболеть COVID-19 в школе

Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются учителя, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T15:07

2020-11-19T15:07

2020-11-19T15:17

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

коронавирусы

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются учителя, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Большим риском подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе", - заявил Глушко в эфире канала "Россия 24".Он также выразил мнение, что школа сейчас является самым безопасным местом, поскольку там и измеряют температуру, и проводят дезинфекцию.Глушко отметил, что противоэпидемиологические меры, предполагающие уменьшение числа людей в школах, работают и позволяют прерывать цепочки заражения.Он добавил, что только в одном регионе России в связи с эпидемией продлены каникулы во всех школах (не уточнив, что это за регион), в остальных субъектах Федерации, при необходимости, вводятся точечные ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201119/koronavirus-1585344985.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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