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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20201119/shkoly-1585363082.html
В Минпросвещения рассказали, у кого выше риск заболеть COVID-19 в школе
В Минпросвещения рассказали, у кого выше риск заболеть COVID-19 в школе
Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются учителя, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T15:07
2020-11-19T15:17
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коронавирус в россии
коронавирус covid-19
коронавирусы
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются учителя, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко."Большим риском подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе", - заявил Глушко в эфире канала "Россия 24".Он также выразил мнение, что школа сейчас является самым безопасным местом, поскольку там и измеряют температуру, и проводят дезинфекцию.Глушко отметил, что противоэпидемиологические меры, предполагающие уменьшение числа людей в школах, работают и позволяют прерывать цепочки заражения.Он добавил, что только в одном регионе России в связи с эпидемией продлены каникулы во всех школах (не уточнив, что это за регион), в остальных субъектах Федерации, при необходимости, вводятся точечные ограничения.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, коронавирусы, общество

В Минпросвещения рассказали, у кого выше риск заболеть COVID-19 в школе

15:07 19.11.2020 (обновлено: 15:17 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр КряжевУченики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска
Ученики начальных классов в гимназии №15 Новосибирска - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Большему риску заразиться коронавирусом подвергаются учителя, а не школьники, заявил первый замминистра просвещения РФ Дмитрий Глушко.
"Большим риском подвергаются, на самом деле, учителя и те взрослые люди, которые работают в школе", - заявил Глушко в эфире канала "Россия 24".
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Он также выразил мнение, что школа сейчас является самым безопасным местом, поскольку там и измеряют температуру, и проводят дезинфекцию.
Глушко отметил, что противоэпидемиологические меры, предполагающие уменьшение числа людей в школах, работают и позволяют прерывать цепочки заражения.
Он добавил, что только в одном регионе России в связи с эпидемией продлены каникулы во всех школах (не уточнив, что это за регион), в остальных субъектах Федерации, при необходимости, вводятся точечные ограничения.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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