https://ria.ru/20201119/shkoly-1585356747.html

В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах

В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах

Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:48

2020-11-19T14:48

2020-11-19T15:03

общество

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сн_образование

распространение нового коронавируса

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

образование - общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко."На сегодняшний день мы видим, что 0,07% от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".Замминистра также отметил, что более 55% учащихся российских школ находятся на очном обучении, несмотря на пандемию коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

общество, социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество