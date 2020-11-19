https://ria.ru/20201119/shkoly-1585356747.html
В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах
В Минпросвещения оценили эпидемиологическую ситуацию в школах
Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:48
2020-11-19T14:48
2020-11-19T15:03
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распространение нового коронавируса
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министерство просвещения россии (минпросвещения россии)
образование - общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Эпидемиологическая ситуация в российских школах спокойная, заявил первый заместитель министра просвещения Дмитрий Глушко."На сегодняшний день мы видим, что 0,07% от всего количества школ находятся на карантине, это всего 26 школ в 12 регионах", - сказал замминистра в эфире телеканала "Россия 24".Замминистра также отметил, что более 55% учащихся российских школ находятся на очном обучении, несмотря на пандемию коронавируса.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20201117/distantsionka-1584965153.html
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общество, социальный навигатор, сн_образование, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), образование - общество