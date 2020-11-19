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Стевия войдет в обычный рацион россиян благодаря отечественной технологии
Стевия войдет в обычный рацион россиян благодаря отечественной технологии
Технологию эффективного выращивания стевии – популярного и ценного растения для пищевой промышленности – разработали ученые Сибирского федерального университета РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T03:00
2020-11-19T03:00
риа наука
университетская наука
навигатор абитуриента
сибирский федеральный университет
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Технологию эффективного выращивания стевии – популярного и ценного растения для пищевой промышленности – разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Растение, как подчеркнули специалисты СФУ, является источником одного из наиболее полезных заменителей сахара, стевиозида, а также имеет массу других полезных свойств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.Стевия – теплолюбивое растение, источник ценного заменителя сахара, гликозида стевиозида. Использование его вместо сахара снижает риск развития диабета и уменьшает углеводную нагрузку на организм, отметили ученые СФУ, причем состав и действие стевии хорошо изучены, что дает ей преимущество перед синтетическими сахарозаменителями. К другим достоинствам растения относятся противобактериальная и противогрибковая активность, противокариесное, противовоспалительное и заживляющее действие. По словам ученых СФУ, в последние годы стевия становится все более популярной культурой, выращиваемой в тепличных хозяйствах даже на Крайнем Севере. При этом ее культивация традиционными способами не позволяет добиться оптимального соотношения объема-качества. Развитие растения в благоприятных условиях приводит к усилению роста зеленой массы, но при этом сопровождается снижением уровня стевиозида."Мы нашли способ культивации стевии, благодаря которому растение накапливает не только нужные объемы биомассы, но и в полтора раза больше стевиозида. Изменяя внутренние процессы, растения реагируют на стресс, поэтому нашей задачей было выяснить, какие варианты стресс-факторов дадут наилучший метаболический эффект", – объяснила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Ирина Зобнина .Ученые СФУ целенаправленно создавали для растений стрессовые ситуации, на разных этапах роста увеличивая в освещении долю красного или синего спектра. Такие изменения, по словам ученых, растения воспринимают как сигнал к изменению обмена веществ – "расти и набирай массу" или "готовься к осени".Стевиозид является вторичным метаболитом стевии, то есть одним из питательных веществ, необходимых при недостатке тепла и света. Увеличить его выработку в растениях, по словам авторов метода, можно за счет особого режима освещения с применением синих светофильтров.Стевия имеет много ярусов листьев, и, как выяснили ученые, на средних ярусах накапливается значительно больше стевиозида. Повысить его уровень на других ярусах удалось за счет особого распределения растений на посевной площади: когда листья всех уровней получили достаточное количество света, растения стали более однородными.
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университетская наука, навигатор абитуриента, сибирский федеральный университет

Стевия войдет в обычный рацион россиян благодаря отечественной технологии

03:00 19.11.2020
 
© Фото : пресс-служба СФУУченые кафедры товароведения и экспертизы СФУ разрабатывают рецептуры напитков, сладостей и выпечки с применением "зеленого" сахарозаменителя - стевии
Ученые кафедры товароведения и экспертизы СФУ разрабатывают рецептуры напитков, сладостей и выпечки с применением зеленого сахарозаменителя - стевии - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : пресс-служба СФУ
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МОСКВА, 19 ноя РИА Новости. Технологию эффективного выращивания стевии – популярного и ценного растения для пищевой промышленности – разработали ученые Сибирского федерального университета (СФУ). Растение, как подчеркнули специалисты СФУ, является источником одного из наиболее полезных заменителей сахара, стевиозида, а также имеет массу других полезных свойств. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.
Стевия – теплолюбивое растение, источник ценного заменителя сахара, гликозида стевиозида. Использование его вместо сахара снижает риск развития диабета и уменьшает углеводную нагрузку на организм, отметили ученые СФУ, причем состав и действие стевии хорошо изучены, что дает ей преимущество перед синтетическими сахарозаменителями. К другим достоинствам растения относятся противобактериальная и противогрибковая активность, противокариесное, противовоспалительное и заживляющее действие.
Сахар - РИА Новости, 1920, 15.03.2020
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По словам ученых СФУ, в последние годы стевия становится все более популярной культурой, выращиваемой в тепличных хозяйствах даже на Крайнем Севере. При этом ее культивация традиционными способами не позволяет добиться оптимального соотношения объема-качества. Развитие растения в благоприятных условиях приводит к усилению роста зеленой массы, но при этом сопровождается снижением уровня стевиозида.
"Мы нашли способ культивации стевии, благодаря которому растение накапливает не только нужные объемы биомассы, но и в полтора раза больше стевиозида. Изменяя внутренние процессы, растения реагируют на стресс, поэтому нашей задачей было выяснить, какие варианты стресс-факторов дадут наилучший метаболический эффект", – объяснила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Ирина Зобнина .
Ученые СФУ целенаправленно создавали для растений стрессовые ситуации, на разных этапах роста увеличивая в освещении долю красного или синего спектра. Такие изменения, по словам ученых, растения воспринимают как сигнал к изменению обмена веществ – "расти и набирай массу" или "готовься к осени".
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Подсластители провоцируют мозг отыграться на сладком, выяснили ученыеКогда голодным мышам предлагался выбор между искусственными подсластителями и сахаром, они чаще всего переключались на сахар, а интерес к сахарозаменителям значительно снижался, даже если они на вкус были значительно слаще сахара.
Стевиозид является вторичным метаболитом стевии, то есть одним из питательных веществ, необходимых при недостатке тепла и света. Увеличить его выработку в растениях, по словам авторов метода, можно за счет особого режима освещения с применением синих светофильтров.

"Наша задача была в том, чтобы адаптировать стевию для выращивания в любых регионах страны и подготовить для этого технологию тепличных хозяйств. Разработанный нами метод позволит выращивать ее быстро и с низкими затратами, получая наилучшее соотношение зеленой массы и уровня сладкого стевиозида. Это поможет обеспечить короткий путь стевии в рацион россиян", – сообщила доцент кафедры товароведения и экспертизы товаров Института торговли и сферы услуг СФУ Галина Рыбакова.

Стевия имеет много ярусов листьев, и, как выяснили ученые, на средних ярусах накапливается значительно больше стевиозида. Повысить его уровень на других ярусах удалось за счет особого распределения растений на посевной площади: когда листья всех уровней получили достаточное количество света, растения стали более однородными.
 
РИА НаукаУниверситетская наукаНавигатор абитуриентаСибирский федеральный университет
 
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