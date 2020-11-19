https://ria.ru/20201119/servis-1585369780.html

На инвестпортале Москвы запущен сервис обратной связи с властями города

На инвестпортале Москвы запущен сервис обратной связи с властями города

На столичном инвестиционном портале запущен новый сервис, обеспечивающий обратную связь инвесторов с правительством Москвы, сообщает пресс-служба городского... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:02

2020-11-19T16:02

2020-11-19T16:02

департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы

александр прохоров

москва

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. На столичном инвестиционном портале запущен новый сервис, обеспечивающий обратную связь инвесторов с правительством Москвы, сообщает пресс-служба городского департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП).С помощью нового сервиса потенциальные инвесторы смогут направлять вопросы и предложения по ведению инвестиционной деятельности и получать оперативный ответ от представителей городских властей."Ежегодно объемы частных инвестиций в основной капитал в Москве увеличиваются, за последние 9 лет они выросли вдвое. В этом году, несмотря на последствия пандемии, только за первое полугодие инвесторы вложили в развитие города более 1 триллиона рублей, что на 8,2% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Новый сервис позволит нам оперативно узнавать о запросах потенциальных инвесторов, определять стратегию взаимодействия с ними, чтобы дать возможность большему количеству предпринимателей инвестировать в город и пользоваться соответствующими программами поддержки", – рассказал заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, слова которого приводятся в сообщении.Зарегистрированным пользователям инвестпортала для отправки сообщений доступен систематизированный перечень вопросов по разным темам. В него входит пять активных стартовых разделов: "Имущественно-земельные отношения", "Торги", "Поддержка промышленности", "Локализация на территории ОЭЗ", "Налогообложение". Количество разделов будет увеличиваться, в ближайшее время появятся новые, среди которых "Поддержка МСП", "Подключение к инженерным сетям" и другие. Как уточнил глава ДИПП Александр Прохоров, ответ на запрос будет направляться в личный кабинет заявителя на портале, а также на электронную почту, указанную им при регистрации. Срок ответа на сообщение составляет от 10 рабочих дней. Как ожидается, новый сервис обеспечит интерактивное взаимодействие инвесторов с органами исполнительной власти, снизит административные барьеры и позволит оперативно решать возникающие проблемы. Механизм работы сервиса прост и понятен: пользователь выбирает подходящую тематику и заполняет специальную форму, при необходимости прилагая дополнительные материалы. Сообщение направляется сразу в профильное ведомство для подготовки ответа. Все этапы рассмотрения автоматизированы и прозрачны."Московский инвестор" – уже одиннадцатый сервис, запущенный после масштабного редизайна Инвестпортала, завершенного весной этого года. Всего на портале доступно 29 онлайн-сервисов, которые облегчают ведение бизнеса в столице. Все они востребованы предпринимателями: с начала этого года сервисами воспользовались более 76 тысяч раз, отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20201117/investitsii-1584983004.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

александр прохоров, москва