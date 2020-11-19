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Минтруд оценил ситуацию с получением сертификатов на материнский капитал
Минтруд оценил ситуацию с получением сертификатов на материнский капитал
Материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч родителей, средствами капитала в 2020 году распорядись почти 700 тысяч семей, сообщили... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:25
2020-11-19T14:27
материнский капитал
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч родителей, средствами капитала в 2020 году распорядись почти 700 тысяч семей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч семей. Всего с начала действия программы более 10 миллионов семей получили государственный сертификат на материнский капитал и более 8 миллионов семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами", - говорится в сообщении.С начала года 696 845 семей воспользовались средствами маткапитала. В этом году 61% семей направил маткапитал на улучшение жилищных условий (424 тысячи семей), 24% (169 тысяч) - оформили ежемесячную выплату на второго ребенка, 15% (104 тысячи) - на образование детей.
https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html
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материнский капитал, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество

Минтруд оценил ситуацию с получением сертификатов на материнский капитал

14:25 19.11.2020 (обновлено: 14:27 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкСемья во дворе жилого дома
Семья во дворе жилого дома - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Александр Кряжев
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч родителей, средствами капитала в 2020 году распорядись почти 700 тысяч семей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ.
"С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч семей. Всего с начала действия программы более 10 миллионов семей получили государственный сертификат на материнский капитал и более 8 миллионов семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами", - говорится в сообщении.
С начала года 696 845 семей воспользовались средствами маткапитала. В этом году 61% семей направил маткапитал на улучшение жилищных условий (424 тысячи семей), 24% (169 тысяч) - оформили ежемесячную выплату на второго ребенка, 15% (104 тысячи) - на образование детей.
Жилые дома - РИА Новости, 1920, 12.09.2020
12 сентября, 12:30
Минтруд рассказал, как семьи используют маткапитал
 
Материнский капиталМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)Общество
 
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