https://ria.ru/20201119/sertifikat-1585353502.html

Минтруд оценил ситуацию с получением сертификатов на материнский капитал

Минтруд оценил ситуацию с получением сертификатов на материнский капитал

Материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч родителей, средствами капитала в 2020 году распорядись почти 700 тысяч семей, сообщили... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:25

2020-11-19T14:25

2020-11-19T14:27

материнский капитал

министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч родителей, средствами капитала в 2020 году распорядись почти 700 тысяч семей, сообщили журналистам в пресс-службе Минтруда РФ."С 15 апреля сертификат на материнский капитал в беззаявительном порядке получили более 520 тысяч семей. Всего с начала действия программы более 10 миллионов семей получили государственный сертификат на материнский капитал и более 8 миллионов семей (78%) уже обратились за распоряжением данными средствами", - говорится в сообщении.С начала года 696 845 семей воспользовались средствами маткапитала. В этом году 61% семей направил маткапитал на улучшение жилищных условий (424 тысячи семей), 24% (169 тысяч) - оформили ежемесячную выплату на второго ребенка, 15% (104 тысячи) - на образование детей.

https://ria.ru/20200912/mintrud-1577131728.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

материнский капитал, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), общество