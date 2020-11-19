https://ria.ru/20201119/sayty-1585292544.html

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, следует из законопроекта, РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:46

2020-11-19T09:46

2020-11-19T09:46

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)

госдума рф

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.Согласно проекту закона, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека."Перечень… размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - говорится в документе.Сначала Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение. В случае, если в установленные в предупреждении сроки нарушение не будет устранено, то Роскомнадзор будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу.

https://radiosputnik.ria.ru/20201023/sotsseti-1581182375.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество