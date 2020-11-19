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Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре
Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, следует из законопроекта, РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T09:46
2020-11-19T09:46
федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор)
госдума рф
общество
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.Согласно проекту закона, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека."Перечень… размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - говорится в документе.Сначала Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение. В случае, если в установленные в предупреждении сроки нарушение не будет устранено, то Роскомнадзор будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу.
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федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), госдума рф, общество

Роскомнадзор будет вести перечень владельцев сайтов, причастных к цензуре

09:46 19.11.2020
 
© Фото : Pixabay / Free-PhotosМужчина работает за ноутбуком
Мужчина работает за ноутбуком - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Pixabay / Free-Photos
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Роскомнадзор будет вести перечень владельцев информационных ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, следует из законопроекта, внесенного в Госдуму.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление траффика и административные штрафы.
Согласно проекту закона, Роскомнадзор будет вести перечень владельцев ресурсов, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека.
"Перечень… размещается в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на официальном сайте федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по контролю и надзору в сфере средств массовой информации, массовых коммуникаций, информационных технологий и связи", - говорится в документе.
Сначала Роскомнадзор будет направлять владельцу ресурса предупреждение о необходимости устранить нарушение. В случае, если в установленные в предупреждении сроки нарушение не будет устранено, то Роскомнадзор будет полностью или частично ограничивать доступ к ресурсу.
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Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Госдума РФОбщество
 
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