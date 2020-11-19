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Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube
Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube, следует из... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T10:42
2020-11-19T10:42
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube, следует из пояснительной записки к проекту закона, размещенного в базе данных ГД.Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.Авторы поясняют, что актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан РФ к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами России."Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", - говорится в пояснительной записке.Ранее источник, знакомый с документом, пояснял РИА Новости, что меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, будут касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
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госдума рф, технологии, медиа - общество

Ответные санкции за цензуру будут касаться Twitter, Facebook и YouTube

10:42 19.11.2020
 
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Законопроект об ответных санкциях в отношении иностранных интернет-платформ будет распространяться в том числе на Twitter, Facebook и YouTube, следует из пояснительной записки к проекту закона, размещенного в базе данных ГД.
Законопроект об ответных санкциях в отношении интернет-платформ за цензуру против российских СМИ внесен в Госдуму в четверг. В качестве мер будут предусматриваться блокировка, замедление трафика и административные штрафы.
Авторы поясняют, что актуальность принятия законопроекта обусловлена многочисленными фактами необоснованного ограничения доступа граждан РФ к информации российских СМИ со стороны отдельных интернет-ресурсов, в том числе зарегистрированных за пределами России.
"Так, с апреля 2020 года уполномоченные органы Российской Федерации фиксируют поступление жалоб от редакций средств массовой информации о фактах цензурирования их аккаунтов со стороны иностранных интернет-площадок Twitter, Facebook и YouTube. Цензуре подверглись такие средства массовой информации как Russia Today, РИА Новости, Крым 24. Всего зафиксировано порядка 20 фактов дискриминации", - говорится в пояснительной записке.
Ранее источник, знакомый с документом, пояснял РИА Новости, что меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности, будут касаться не только соцсетей, но и крупных IT-платформ.
Интернет-сайт с видеоконтентом - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
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