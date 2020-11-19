https://ria.ru/20201119/samozanyatye-1585336198.html

Глава ФНС назвал число самозанятых в России

Глава ФНС назвал число самозанятых в России

Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T13:15

2020-11-19T13:15

2020-11-19T13:25

даниил егоров

федеральная налоговая служба (фнс россии)

владимир путин

общество

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров."Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает", - рассказал Егоров.Он отметил, что "те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства"."У нас (количество - ред.) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - отметил глава ФНС.

https://ria.ru/20201113/samozanyatye-1584498089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество