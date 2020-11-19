Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/samozanyatye-1585336198.html
Глава ФНС назвал число самозанятых в России
Глава ФНС назвал число самозанятых в России
Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:15
2020-11-19T13:25
даниил егоров
федеральная налоговая служба (фнс россии)
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156355/63/1563556386_0:56:3001:1744_1400x0_80_0_0_b484eb88334717cf4860b29530730dfe.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров."Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает", - рассказал Егоров.Он отметил, что "те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства"."У нас (количество - ред.) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - отметил глава ФНС.
https://ria.ru/20201113/samozanyatye-1584498089.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/156355/63/1563556386_0:0:2667:2000_1400x0_80_0_0_74b9a70874755c3261b32e0b9bd3054f.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
даниил егоров, федеральная налоговая служба (фнс россии), владимир путин, общество

Глава ФНС назвал число самозанятых в России

13:15 19.11.2020 (обновлено: 13:25 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Рамиль СитдиковЗаместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров
Заместитель руководителя Федеральной налоговой службы России Даниил Егоров - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Читать ria.ru в
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Россиян, зарегистрировавшихся в налоговых как самозанятые, уже более 1,3 миллиона человек, их число увеличивается на 5 тысяч в день, рассказал на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным глава Федеральной налоговой службы Даниил Егоров.
"Мы начислили так называемые бонусы, как их принято называть, это по сути капитал на уплату налогов более 15 миллиардов рублей сегодня работающим людям, и их уже более 1 миллиона 300 тысяч человек работает", - рассказал Егоров.
Он отметил, что "те, кто поверил в легальность, те, кого официально регистрировали и те, кто регистрировались сами, – те получили максимальную поддержку от государства".
"У нас (количество - ред.) самозанятых растет по 5 тысяч человек в день. Поэтому тут, с одной стороны, нужно быть очень аккуратным, чтобы смотреть, чтобы не было перетоков из трудовых отношений в самозанятые. С другой стороны, конечно, это серьезное подспорье людям быть легальными – просто, удобно, без лишней административной нагрузки", - отметил глава ФНС.
Мужчина с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 13.11.2020
13 ноября, 15:35
Путин обещал поручить проработать программу переподготовки самозанятых
 
Даниил ЕгоровФедеральная налоговая служба (ФНС России)Владимир ПутинОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:30Мишустин поздравил патриарха Кирилла с днем рождения
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
Лента новостейМолния