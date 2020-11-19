https://ria.ru/20201119/rezhim-1585274925.html

Эксперт назвал отличие режимов "без звука" и "не беспокоить" на телефоне

Эксперт назвал отличие режимов "без звука" и "не беспокоить" на телефоне

При выборе режима "без звука" вы получаете возможность пользоваться смартфоном в штатном режиме, режим "не беспокоить" или авиарежим означает почти полное... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T02:16

2020-11-19T02:16

2020-11-19T02:16

ано "цифровые платформы"

арсений щельцин

смартфоны

wi-fi

технологии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/0b/06/1583450458_0:0:2731:1537_1400x0_80_0_0_220e4f3b90bdd97f09647471dafb26f1.jpg

МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. При выборе режима "без звука" вы получаете возможность пользоваться смартфоном в штатном режиме, режим "не беспокоить" или авиарежим означает почти полное отключение устройства, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.По его словам, функция "авиарежим" может быть весьма полезной в зоне с плохой связью или плохим интернетом, она позволяет сэкономить до 20-40% заряда батареи. Вместе с тем, режим "без связи" отключает Wi-Fi, Bluetooth и другие формы обмена данными, что тоже сохраняет заряд батареи. С другой стороны, пользуясь этим режимом на встрече или совещании вы рискуете не получить уведомления о важном звонке. "В некоторых гаджетах можно настроить частичное отключение связи при функции не беспокоить, выбрав нужные контакты и нужные форматы, связь с которыми не будет прерываться", - заключил Щельцин.

https://radiosputnik.ria.ru/20201116/smartfon-1584787395.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

ано "цифровые платформы", арсений щельцин, смартфоны, wi-fi, технологии