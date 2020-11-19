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Эксперт назвал отличие режимов "без звука" и "не беспокоить" на телефоне
Эксперт назвал отличие режимов "без звука" и "не беспокоить" на телефоне
При выборе режима "без звука" вы получаете возможность пользоваться смартфоном в штатном режиме, режим "не беспокоить" или авиарежим означает почти полное... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T02:16
2020-11-19T02:16
2020-11-19T02:16
ано "цифровые платформы"
арсений щельцин
смартфоны
wi-fi
технологии
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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. При выборе режима "без звука" вы получаете возможность пользоваться смартфоном в штатном режиме, режим "не беспокоить" или авиарежим означает почти полное отключение устройства, рассказал агентству "Прайм" гендиректор АНО "Цифровые платформы" Арсений Щельцин.По его словам, функция "авиарежим" может быть весьма полезной в зоне с плохой связью или плохим интернетом, она позволяет сэкономить до 20-40% заряда батареи. Вместе с тем, режим "без связи" отключает Wi-Fi, Bluetooth и другие формы обмена данными, что тоже сохраняет заряд батареи. С другой стороны, пользуясь этим режимом на встрече или совещании вы рискуете не получить уведомления о важном звонке. "В некоторых гаджетах можно настроить частичное отключение связи при функции не беспокоить, выбрав нужные контакты и нужные форматы, связь с которыми не будет прерываться", - заключил Щельцин.
https://radiosputnik.ria.ru/20201116/smartfon-1584787395.html
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ано "цифровые платформы", арсений щельцин, смартфоны, wi-fi, технологии
МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости.
При выборе режима "без звука" вы получаете возможность пользоваться смартфоном
в штатном режиме, режим "не беспокоить" или авиарежим означает почти полное отключение устройства, рассказал агентству "Прайм"
гендиректор АНО "Цифровые платформы
" Арсений Щельцин
.
По его словам, функция "авиарежим" может быть весьма полезной в зоне с плохой связью или плохим интернетом, она позволяет сэкономить до 20-40% заряда батареи.
"При плохой связи сотовый телефон, как правило, чаще отправляет интернет-запросы или пинг сети, что требует большей энергии от телефона", - уточняет эксперт.
Вместе с тем, режим "без связи" отключает Wi-Fi, Bluetooth и другие формы обмена данными, что тоже сохраняет заряд батареи.
С другой стороны, пользуясь этим режимом на встрече или совещании вы рискуете не получить уведомления о важном звонке.
"В некоторых гаджетах можно настроить частичное отключение связи при функции не беспокоить, выбрав нужные контакты и нужные форматы, связь с которыми не будет прерываться", - заключил Щельцин.