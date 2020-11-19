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Во Владимирской области нашли ребенка, пропавшего полтора месяца назад
Во Владимирской области нашли ребенка, пропавшего полтора месяца назад
Семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, найден живым, сообщил РИА Новости глава администрации района Анатолий... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T23:44
2020-11-20T09:31
следственный комитет россии (ск рф)
владимирская область
камешковский район
происшествия
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, найден живым, сообщил РИА Новости глава администрации района Анатолий Курганский.По данным СУ СК по региону, 28 сентября мальчик возвращался с учебы, он вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего. По данным местных СМИ, ребенок вышел из автобуса вместе с другом, дети собрались после обеда пойти гулять, второго мальчика позвала домой мама. По пути к дому пропавшего школьника находятся несколько заброшенных домов."Мальчик найден, подтверждаю, живой", — сказал Курганский.РИА Новости не располагает комментариями УМВД и СУ СК России по региону.Ребенка искали в течение полутора месяцев работники различных силовых ведомств, волонтеры, поиски велись и с воздуха — с помощью беспилотников. Министерство внутренних дел России объявляло о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске мальчика.
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владимирская область
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следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, камешковский район, происшествия

Во Владимирской области нашли ребенка, пропавшего полтора месяца назад

23:44 19.11.2020 (обновлено: 09:31 20.11.2020)
 
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎Поиск пропавших в лесной полосе
Поиск пропавших в лесной полосе - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Пресс-служба поисково-спасательного отряда "‎ЛизаАлерт"‎
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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, найден живым, сообщил РИА Новости глава администрации района Анатолий Курганский.
По данным СУ СК по региону, 28 сентября мальчик возвращался с учебы, он вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего. По данным местных СМИ, ребенок вышел из автобуса вместе с другом, дети собрались после обеда пойти гулять, второго мальчика позвала домой мама. По пути к дому пропавшего школьника находятся несколько заброшенных домов.
"Мальчик найден, подтверждаю, живой", — сказал Курганский.
РИА Новости не располагает комментариями УМВД и СУ СК России по региону.
Ребенка искали в течение полутора месяцев работники различных силовых ведомств, волонтеры, поиски велись и с воздуха — с помощью беспилотников. Министерство внутренних дел России объявляло о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске мальчика.
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Следственный комитет России (СК РФ)Владимирская областьКамешковский районПроисшествия
 
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