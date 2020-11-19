https://ria.ru/20201119/rebenok-1585440772.html

Во Владимирской области нашли ребенка, пропавшего полтора месяца назад

Во Владимирской области нашли ребенка, пропавшего полтора месяца назад

Семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, найден живым, сообщил РИА Новости глава администрации района Анатолий... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T23:44

2020-11-19T23:44

2020-11-20T09:31

следственный комитет россии (ск рф)

владимирская область

камешковский район

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/08/15/1576092766_0:6:1500:850_1400x0_80_0_0_f9989798c925dec29482de6c75559b76.jpg

ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Семилетний мальчик, пропавший 28 сентября в Камешковском районе Владимирской области, найден живым, сообщил РИА Новости глава администрации района Анатолий Курганский.По данным СУ СК по региону, 28 сентября мальчик возвращался с учебы, он вышел из школьного автобуса, но домой не вернулся. Следователи возбудили дело об убийстве малолетнего. По данным местных СМИ, ребенок вышел из автобуса вместе с другом, дети собрались после обеда пойти гулять, второго мальчика позвала домой мама. По пути к дому пропавшего школьника находятся несколько заброшенных домов."Мальчик найден, подтверждаю, живой", — сказал Курганский.РИА Новости не располагает комментариями УМВД и СУ СК России по региону.Ребенка искали в течение полутора месяцев работники различных силовых ведомств, волонтеры, поиски велись и с воздуха — с помощью беспилотников. Министерство внутренних дел России объявляло о назначении вознаграждения в сумме один миллион рублей за помощь в розыске мальчика.

https://ria.ru/20201113/devochka-1584536083.html

владимирская область

камешковский район

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1400 787 true

1400 1050 true

1400 1400 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), владимирская область, камешковский район, происшествия