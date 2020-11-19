https://ria.ru/20201119/reaktor-1585288521.html

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов

Первый энергоблок БелАЭС включили в сеть после замены трансформаторов

Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, он... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T09:21

2020-11-19T09:21

2020-11-19T09:29

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Первый энергоблок БелАЭС включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, он возобновил выработку электроэнергии, сообщила в четверг пресс-служба минэнерго Белоруссии.На прошлой неделе ответственный за внешнюю коммуникацию консультант департамента по ядерной и радиационной безопасности МЧС Белоруссии (Госатомнадзора) Олег Соболев заявил РИА Новости, что БелАЭС прекратила выработку электроэнергии, чтобы заменить оборудование на энергоблоке, это не скажется на ядерной и радиационной безопасности. Минэнерго республики позже подтвердило временное прекращение выработки электроэнергии на БелАЭС, отметив, что это предусмотрено программой этапа "Энергетический пуск"."Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции включен в сеть после проведения работ по замене трансформаторов напряжения в измерительных цепях генераторного выключателя, а также испытаний теплоэнергетического оборудования, необходимых измерений и исследований", - говорится в сообщении пресс-службы в Telegram-канале минэнерго.Отмечается, что включение энергоблока в сеть и набор нагрузки проведены в соответствии с требованиями технологического регламента безопасной эксплуатации без замечаний. "Реактор первого энергоблока в настоящее время работает на мощности 40% от номинальной. Продолжаются испытания систем и оборудования энергоблока", - рассказали в пресс-службе.Там также обратили внимание, что согласно графику сооружения БелАЭС к этапу опытно-промышленной эксплуатации первого энергоблока планируется приступить в декабре.Белорусская АЭС - крупнейший российско-белорусский экономический проект, генподрядчиком ее строительства является "Атомстройэкспорт" (входит в "Росатом"). Для БелАЭС выбран российский проект АЭС с реакторными установками ВВЭР-1200 поколения 3+, отвечающий самым высоким международным требованиям надежности и безопасности. Ожидается, что первый блок БелАЭС введут в промышленную эксплуатацию в 2021 году, второй - в 2022 году.

https://ria.ru/20201110/belaes-1583905250.html

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белорусская аэс, белоруссия, в мире