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В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
В России перестанут выдавать свидетельства о разводе
Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, сообщил глава Федеральной... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:17
2020-11-19T18:44
даниил егоров
загс
федеральная налоговая служба (фнс россии)
общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.Егоров напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). Туда вносят все регистрируемые акты гражданского состояния, а ее оператором является ФНС."ЕГР ЗАГС — это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге, — пояснил он.По его словам, именно благодаря ЕГР ЗАГС в этом году правительство смогло оказать адресную поддержку семьям с детьми."С коллегами из регионов и Минюста мы оперативно отработали более 77 миллионов записей, чтобы база была полной, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы родителям не нужно было ходить по кабинетам и доказывать, что у них есть ребенок. Достаточно было просто направить заявление", — напомнил Егоров.Как ожидают в ФНС, Единый регистр населения, создающийся на базе ЕГР ЗАГС, через пару лет станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах, с которыми будут сверяться другие информсистемы ведомств и которые будут востребованы при оказании услуг и статистическом учете."Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны", — заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.Он напомнил, что перепись населения в России проводится раз в десять лет. По его словам, этого недостаточно при современных темпах развития.
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даниил егоров, загс, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество

В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

17:17 19.11.2020 (обновлено: 18:44 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Руслан КривобокРабота за компьютером
Работа за компьютером - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.

"В ближайшем будущем — переход на реестровую модель и отказ от некоторых видов бумажных бланков. Уже скоро, например, свидетельство о разводе станет историей, а свидетельство о браке, возможно, будут выдавать только для сохранения торжественности церемонии", — сказал он, выступая на праздничной коллегии, посвященной 30-летию ведомства.

Егоров напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). Туда вносят все регистрируемые акты гражданского состояния, а ее оператором является ФНС.
"ЕГР ЗАГС — это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге, — пояснил он.
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В России появится единый регистр сведений о населении
По его словам, именно благодаря ЕГР ЗАГС в этом году правительство смогло оказать адресную поддержку семьям с детьми.
"С коллегами из регионов и Минюста мы оперативно отработали более 77 миллионов записей, чтобы база была полной, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы родителям не нужно было ходить по кабинетам и доказывать, что у них есть ребенок. Достаточно было просто направить заявление", — напомнил Егоров.
Как ожидают в ФНС, Единый регистр населения, создающийся на базе ЕГР ЗАГС, через пару лет станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах, с которыми будут сверяться другие информсистемы ведомств и которые будут востребованы при оказании услуг и статистическом учете.
"Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны", — заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.
Он напомнил, что перепись населения в России проводится раз в десять лет. По его словам, этого недостаточно при современных темпах развития.
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Даниил ЕгоровЗАГСФедеральная налоговая служба (ФНС России)Общество
 
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