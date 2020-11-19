https://ria.ru/20201119/razvod-1585394146.html

В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

В России перестанут выдавать свидетельства о разводе

Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, сообщил глава Федеральной... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T17:17

2020-11-19T17:17

2020-11-19T18:44

даниил егоров

загс

федеральная налоговая служба (фнс россии)

общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Скоро в России перестанут выдавать свидетельства о разводе, так как все записи актов гражданского состояния станут цифровыми, сообщил глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров.Егоров напомнил, что все органы ЗАГС России сейчас работают в федеральной государственной информационной системе "Единый государственный реестр записей актов гражданского состояния" (ЕГР ЗАГС). Туда вносят все регистрируемые акты гражданского состояния, а ее оператором является ФНС."ЕГР ЗАГС — это облачный реестр всех записей актов гражданского состояния. До конца года будут оцифрованы сведения с 1926 года, а это 525 миллионов записей, которые до сих пор разрозненно хранились на бумаге, — пояснил он.По его словам, именно благодаря ЕГР ЗАГС в этом году правительство смогло оказать адресную поддержку семьям с детьми."С коллегами из регионов и Минюста мы оперативно отработали более 77 миллионов записей, чтобы база была полной, чтобы услуги оказывались качественно, чтобы родителям не нужно было ходить по кабинетам и доказывать, что у них есть ребенок. Достаточно было просто направить заявление", — напомнил Егоров.Как ожидают в ФНС, Единый регистр населения, создающийся на базе ЕГР ЗАГС, через пару лет станет эталонным источником достоверных сведений о физических лицах, с которыми будут сверяться другие информсистемы ведомств и которые будут востребованы при оказании услуг и статистическом учете."Мы дадим хороший инструмент прогнозирования социально-экономического развития страны", — заявил замруководителя ФНС Виталий Колесников.Он напомнил, что перепись населения в России проводится раз в десять лет. По его словам, этого недостаточно при современных темпах развития.

https://ria.ru/20200608/1572643968.html

https://ria.ru/20201119/nalog-1585352588.html

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даниил егоров, загс, федеральная налоговая служба (фнс россии), общество