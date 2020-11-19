https://ria.ru/20201119/ratnik-1585310599.html

Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"

Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"

Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T11:34

2020-11-19T11:34

2020-11-19T11:34

министерство обороны рф (минобороны рф)

ростех

цнииточмаш

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки "Ратник", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы госкорпорации."Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков", - приводятся в сообщении "Ростеха" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.Боевая экипировка военнослужащего "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач.В комплект боевого снаряжения производства ЦНИИточмаш входит 14 элементов: рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие и зимний маскировочный костюм.Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды, стрелковым оружием."При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность", - отметил Оздоев.

https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576122864.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, цнииточмаш, безопасность