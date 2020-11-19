https://ria.ru/20201119/ratnik-1585310599.html
Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"
Минобороны досрочно получило еще 18 тысяч комплектов "Ратника"
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T11:34
2020-11-19T11:34
2020-11-19T11:34
министерство обороны рф (минобороны рф)
ростех
цнииточмаш
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/151751/26/1517512681_0:0:2000:1125_1400x0_80_0_0_78bd6e952decbab2581eb76ee4dc18ab.jpg
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки "Ратник", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы госкорпорации."Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков", - приводятся в сообщении "Ростеха" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.Боевая экипировка военнослужащего "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач.В комплект боевого снаряжения производства ЦНИИточмаш входит 14 элементов: рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие и зимний маскировочный костюм.Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды, стрелковым оружием."При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность", - отметил Оздоев.
https://radiosputnik.ria.ru/20200822/1576122864.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/151751/26/1517512681_251:0:1751:1125_1400x0_80_0_0_b6026cf92b9c289365025200f817e6dc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
министерство обороны рф (минобороны рф), ростех, цнииточмаш, безопасность
МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости.
Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения (ЦНИИточмаш
, входит в "Ростех") досрочно поставил в войска в этом году почти 18 тысяч комплектов экипировки "Ратник", говорится в поступившем в РИА Новости сообщении пресс-службы госкорпорации.
"Гособоронзаказ, несмотря на все сложности, связанные с пандемией и введенными ограничениями, выполнен с опережением сроков", - приводятся в сообщении "Ростеха
" слова индустриального директора кластера вооружений, боеприпасов и спецхимии госкорпорации Бекхана Оздоева.
Боевая экипировка военнослужащего "Ратник" объединяет около 60 элементов, которые меняются в зависимости от должности военнослужащего и выполняемых задач.
В комплект боевого снаряжения производства ЦНИИточмаш входит 14 элементов: рейдовый рюкзак и патрульный ранец, транспортный жилет с подсумками, универсальное укрытие и зимний маскировочный костюм.
Другие поставщики дополняют комплектацию армейскими часами, пехотной малой лопатой, защитными очками, комплектом защиты коленных и локтевых суставов, комплектом автономных источников тепла, многофункциональным ножом, гарнитурой с активной защитой системы слуха или гарнитурой с активной защитой системы слуха и обеспечением связи, электрическим светосигнальным фонарем, фильтром для очистки воды, стрелковым оружием.
"При этом мы не стоим на месте, наша экипировка регулярно дорабатывается с учетом опыта ее эксплуатации, повышается ее удобство и функциональность", - отметил Оздоев.