https://ria.ru/20201119/rak-1585388850.html

Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%

Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%

Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T16:59

2020-11-19T16:59

2020-11-19T19:13

здоровье - общество

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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака. Об этом сообщает Express.В ходе проведенных исследований выяснилось, витамин D замедляет прогрессирование опухолей в организме. На общее количество случаев рака эта пищевая добавка никак не влияет.Оказалось, что у тех, кто принимает в виде пищевых добавок витамин D и имеет нормальный индекс массы тела, риск развития рака на поздних стадиях ниже на 38%."Эти выводы показывают, что витамин D может снизить риск развития рака на поздних стадиях", — говорит автор исследования доктор Паулетта Шандлер из бостонской клиники Бригем.Косвенно выводы ученых подтверждаются статистикой смертности от рака в северных странах и регионах, расположенных у экватора, где гораздо больше часов солнечного сияния, под воздействием которого организм вырабатывает витамин D.

https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html

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2020

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

здоровье - общество