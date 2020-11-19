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Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%
Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%
Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака. Об этом сообщает Express. РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T16:59
2020-11-19T19:13
здоровье - общество
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака. Об этом сообщает Express.В ходе проведенных исследований выяснилось, витамин D замедляет прогрессирование опухолей в организме. На общее количество случаев рака эта пищевая добавка никак не влияет.Оказалось, что у тех, кто принимает в виде пищевых добавок витамин D и имеет нормальный индекс массы тела, риск развития рака на поздних стадиях ниже на 38%."Эти выводы показывают, что витамин D может снизить риск развития рака на поздних стадиях", — говорит автор исследования доктор Паулетта Шандлер из бостонской клиники Бригем.Косвенно выводы ученых подтверждаются статистикой смертности от рака в северных странах и регионах, расположенных у экватора, где гораздо больше часов солнечного сияния, под воздействием которого организм вырабатывает витамин D.
https://ria.ru/20201117/rak-1585010866.html
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здоровье - общество

Найден витамин, снижающий риск смерти от рака на 40%

16:59 19.11.2020 (обновлено: 19:13 19.11.2020)
 
© Depositphotos / vitanovskiРаковая клетка
Раковая клетка - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Depositphotos / vitanovski
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. Американские ученые обнаружили, что витамин D позволяет предотвратить развитие неоперабельного рака. Об этом сообщает Express.
В ходе проведенных исследований выяснилось, витамин D замедляет прогрессирование опухолей в организме. На общее количество случаев рака эта пищевая добавка никак не влияет.
Оказалось, что у тех, кто принимает в виде пищевых добавок витамин D и имеет нормальный индекс массы тела, риск развития рака на поздних стадиях ниже на 38%.
"Эти выводы показывают, что витамин D может снизить риск развития рака на поздних стадиях", — говорит автор исследования доктор Паулетта Шандлер из бостонской клиники Бригем.
Косвенно выводы ученых подтверждаются статистикой смертности от рака в северных странах и регионах, расположенных у экватора, где гораздо больше часов солнечного сияния, под воздействием которого организм вырабатывает витамин D.
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