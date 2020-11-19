https://ria.ru/20201119/pytki-1585350093.html

Суд вынес приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Суд вынес приговор по делу о пытках в ярославской колонии

Суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии одиннадцати из тринадцати обвиняемых в пытках в ИК-1 в Ярославле, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T14:08

2020-11-19T14:08

2020-11-19T15:19

дело о пытках в ярославской колонии

ярославль

происшествия

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ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии одиннадцати из тринадцати обвиняемых в пытках в ИК-1 в Ярославле, сообщается в Telegram-канале фонда "Общественный вердикт", адвокат которого представляла интересы потерпевшего заключенного Евгения Макарова.Шестерых из осужденных освободили в зале суда, поскольку они уже отбыли назначенные сроки под стражей.Двух фигурантов суд оправдал — бывшего заместителя начальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио руководителя ИК Дмитрия Николаева. Защита Макарова подаст жалобу на это решение.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения Макарова в ярославской ИК-1 сотрудниками УФСИН. По данным издания и фонда "Общественный вердикт", который передал СМИ материалы, сам инцидент произошел летом 2017 года.Публикация вызвала общественный резонанс. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.Перед судом предстали 13 бывших сотрудников колонии. Для основной массы участников прокуратура запросила от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы. Максимальные сроки — по семь лет колонии — обвинение запрашивало для Михайлова и Николаева, которые, как свидетельствовали фигуранты дела, просили провести с Макаровым "воспитательную работу".

https://ria.ru/20200115/1563416980.html

ярославль

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дело о пытках в ярославской колонии, ярославль, происшествия