Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20201119/pytki-1585350093.html
Суд вынес приговор по делу о пытках в ярославской колонии
Суд вынес приговор по делу о пытках в ярославской колонии
Суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии одиннадцати из тринадцати обвиняемых в пытках в ИК-1 в Ярославле, сообщается в... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T14:08
2020-11-19T15:19
дело о пытках в ярославской колонии
ярославль
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565057043_0:108:2991:1790_1400x0_80_0_0_56d5e4824b3a8af6eff330135245168a.jpg
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии одиннадцати из тринадцати обвиняемых в пытках в ИК-1 в Ярославле, сообщается в Telegram-канале фонда "Общественный вердикт", адвокат которого представляла интересы потерпевшего заключенного Евгения Макарова.Шестерых из осужденных освободили в зале суда, поскольку они уже отбыли назначенные сроки под стражей.Двух фигурантов суд оправдал — бывшего заместителя начальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио руководителя ИК Дмитрия Николаева. Защита Макарова подаст жалобу на это решение.В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения Макарова в ярославской ИК-1 сотрудниками УФСИН. По данным издания и фонда "Общественный вердикт", который передал СМИ материалы, сам инцидент произошел летом 2017 года.Публикация вызвала общественный резонанс. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.Перед судом предстали 13 бывших сотрудников колонии. Для основной массы участников прокуратура запросила от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы. Максимальные сроки — по семь лет колонии — обвинение запрашивало для Михайлова и Николаева, которые, как свидетельствовали фигуранты дела, просили провести с Макаровым "воспитательную работу".
https://ria.ru/20200115/1563416980.html
ярославль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1400
787
true
1400
1050
true
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565057043_131:0:2862:2048_1400x0_80_0_0_dfaa31a6cc62e36b6b12964c53317178.jpg
1400
1400
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дело о пытках в ярославской колонии, ярославль, происшествия

Суд вынес приговор по делу о пытках в ярославской колонии

14:08 19.11.2020 (обновлено: 15:19 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Анна Соловьева / Перейти в фотобанкФигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля
Фигуранты уголовного дела об избиении в ярославской колонии заключенного Евгения Макарова на заседании в Дзержинском районном суде Ярославля - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Анна Соловьева
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 19 ноя — РИА Новости. Суд назначил сроки от трех лет до четырех лет и трех месяцев колонии одиннадцати из тринадцати обвиняемых в пытках в ИК-1 в Ярославле, сообщается в Telegram-канале фонда "Общественный вердикт", адвокат которого представляла интересы потерпевшего заключенного Евгения Макарова.
Шестерых из осужденных освободили в зале суда, поскольку они уже отбыли назначенные сроки под стражей.
Двух фигурантов суд оправдал — бывшего заместителя начальника колонии по вопросам безопасности Игита Михайлова и занимавшего на момент инцидента должность врио руководителя ИК Дмитрия Николаева. Защита Макарова подаст жалобу на это решение.
В июле 2018 года "Новая газета" опубликовала видео массового избиения Макарова в ярославской ИК-1 сотрудниками УФСИН. По данным издания и фонда "Общественный вердикт", который передал СМИ материалы, сам инцидент произошел летом 2017 года.
Публикация вызвала общественный резонанс. Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий.
Перед судом предстали 13 бывших сотрудников колонии. Для основной массы участников прокуратура запросила от четырех до пяти с половиной лет лишения свободы. Максимальные сроки — по семь лет колонии — обвинение запрашивало для Михайлова и Николаева, которые, как свидетельствовали фигуранты дела, просили провести с Макаровым "воспитательную работу".
Исправительная колония №1 в Ярославле - РИА Новости, 1920, 15.01.2020
15 января, 02:24
Дело об избиениях в колонии в Ярославле
 
Дело о пытках в ярославской колонииЯрославльПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:26Сотрудники Россвязи и Роспечати смогут продолжить работу в Минцифры
10:24В СК сообщили о состоянии ребенка, выжившего после ЧП с авто в Югре
10:20Ученые оценили ситуацию с водоснабжением Крыма
10:20Глава СЖР оценил возможные последствия упразднения Роспечати
10:10В Гродно взорвали машину милиционера из "черного списка" оппозиции
10:10Умер митрополит Казанский и Татарстанский Феофан
10:02Володин назвал решения Нюрнбергского трибунала незыблемыми
10:02Путин упразднил Роспечать и Россвязь
09:58Историк сравнил потворство Европы неонацистам с "умиротворением" Гитлера
09:50Назван способ предотвратить преждевременное старение
09:50Роспотребнадзор рассказал о сроках вакцинации желающих "ЭпиВакКороной"
09:49В Ленинградской области мужчину убили за просьбу надеть маску в автобусе
09:45Россиянин получил 13 лет колонии за попытку продать военные данные ЦРУ
09:44Москвичей предупредили о новой волне ледяных дождей
09:40Умер патриарх Сербский Ириней
09:37В Приморье ввели региональный режим ЧС из-за снежного циклона
09:35В РВИО считают, что западные страны забыли уроки Нюрнберга
09:33Роспотребнадзор рассказал о планах по выпуску вакцины "ЭпиВакКорона"
09:32В России запустили госплатформу по охране объектов культурного наследия
09:31Мишустин поздравил работников транспорта с профессиональным праздником
Лента новостейМолния