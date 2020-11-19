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В повестке дня Кремля нет темы просветительской деятельности
В повестке дня Кремля нет темы просветительской деятельности
Темы просветительской деятельности не было в повестке дня Кремля, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T13:05
2020-11-19T13:15
андрей климов
дмитрий песков
владимир путин
общество
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Темы просветительской деятельности не было в повестке дня Кремля, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении главы государства Владимира Путина к государственному контролю в этой сфере.Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ."Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, просто не владею этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько президента беспокоит вопрос просветительской деятельности в России, которая не подчинена государственному надзору.Он отметил, что такой темы не было на повестке дня.
https://ria.ru/20201118/zakonoproekt-1585153484.html
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андрей климов, дмитрий песков, владимир путин, общество

В повестке дня Кремля нет темы просветительской деятельности

13:05 19.11.2020 (обновлено: 13:15 19.11.2020)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ
Президент РФ Владимир Путин проводит совещание с членами правительства РФ - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Темы просветительской деятельности не было в повестке дня Кремля, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос журналистов об отношении главы государства Владимира Путина к государственному контролю в этой сфере.
Ранее комиссия Совфеда предложила дополнить закон об образовании понятием "просветительская деятельность" для "обеспечения регулирования такого рода деятельности и участия образовательных организаций в международном сотрудничестве". Как добавил глава комиссии Андрей Климов, предлагается предусмотреть возможность увольнения педагога в случае использования им образовательной или просветительской деятельности для разжигания социальной, расовой или религиозной розни, а также побуждения к иным действиям, противоречащим Конституции РФ.
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В Госдуму внесли законопроект о запрете разжигания розни в образовании
"Я затрудняюсь ответить на ваш вопрос, просто не владею этой информацией", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, насколько президента беспокоит вопрос просветительской деятельности в России, которая не подчинена государственному надзору.
Он отметил, что такой темы не было на повестке дня.
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