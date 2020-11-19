https://ria.ru/20201119/putin-1585324690.html

В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков

В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков

Встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:36

2020-11-19T12:36

2020-11-19T12:36

майя санду

игорь додон

дмитрий песков

владимир путин

дмитрий козак

молдавия

политика

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия."Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента. Но контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся, но точной даты я вам не могу назвать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и Додона.Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.

https://ria.ru/20201116/dodon-1584810476.html

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майя санду, игорь додон, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, молдавия, политика