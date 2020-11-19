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В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков
В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков
Встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:36
2020-11-19T12:36
майя санду
игорь додон
дмитрий песков
владимир путин
дмитрий козак
молдавия
политика
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия."Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента. Но контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся, но точной даты я вам не могу назвать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и Додона.Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
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майя санду, игорь додон, дмитрий песков, владимир путин, дмитрий козак, молдавия, политика

В графике Путина нет встречи с Додоном, заявил Песков

12:36 19.11.2020
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Встречи президентов России и Молдавии Владимира Путина и Игоря Додона в графике российского лидера пока нет, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Додон написал в своем аккаунте в Facebook по итогам телефонного разговора с заместителем руководителя администрации президента РФ Дмитрием Козаком, что посетит Россию с рабочим визитом, обсудит вопросы российско-молдавского взаимодействия.
"Насколько я знаю, пока в обозримой перспективе такой встречи нет в графике президента. Но контакты с Козаком, по всей видимости, состоятся, но точной даты я вам не могу назвать", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, планируется ли встреча Путина и Додона.
Пятнадцатого ноября в Молдавии прошел второй тур выборов президента республики. Граждане Молдавии выбирали главу государства на ближайшие четыре года. Претендентами во втором туре выборов были экс-премьер Майя Санду и баллотирующийся на второй срок президент Игорь Додон. Согласно предварительным данным на сайте комиссии, после обработки 100% протоколов с участков Санду побеждает на выборах президента с 57,75% голосов, за Додона проголосовали 42,25% избирателей.
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Майя СандуИгорь ДодонДмитрий ПесковВладимир ПутинДмитрий КозакМолдавияПолитика
 
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