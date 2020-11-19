https://ria.ru/20201119/protesty-1585430719.html

Протесты в Белоруссии не являются антироссийскими, заявила Тихановская

Протесты в Белоруссии не являются антироссийскими, заявила Тихановская

Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не носят антироссийский характер, а... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T21:09

2020-11-19T21:09

2020-11-19T21:09

протесты в белоруссии

светлана тихановская

александр лукашенко

сергей лавров

польша

белоруссия

нидерланды

в мире

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МИНСК, 19 ноя – РИА Новости. Экс-кандидат в президенты Белоруссии, лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила, что протесты в республике не носят антироссийский характер, а являются продемократическими.Как сообщила в четверг пресс-служба политика, это заявление прозвучало во время встречи Тихановской с премьером Нидерландов Марком Рютте в рамках ее визита в Нидерланды, который проходит 19-20 ноября."На вопрос об отношениях с Россией Светлана ответила, что белорусская революция не имеет антироссийского характера, она продемократическая", - говорится в сообщении.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых в шестой раз победил Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Оппозиция считает, что победила Тихановская. При разгонах акций в отношении протестующих, не согласных с результатами голосования, силовики использовали слезоточивый газ, водометы, светошумовые гранаты, резиновые пули. Акции протеста продолжаются до сих пор, наиболее масштабные - в воскресенье. Кроме того, проходят мероприятия сторонников Лукашенко, инаугурация которого состоялась 23 сентября. Власти заявляют о радикализации протестов в Белоруссии и перемещении их с улиц городов во дворы.Ряд лидеров белорусской оппозиции в настоящее время находятся в Польше и Литве, в том числе после выборов в Литву выехала Тихановская. Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Литва в своем поведении по ситуации вокруг Белоруссии перешла все грани приличия. По словам министра, есть основания полагать, что власти Литвы и Тихановская "работают совсем не демократическими методами".

https://ria.ru/20201117/lukashenko-1585092610.html

https://radiosputnik.ria.ru/20201119/sanktsii-1585411200.html

польша

белоруссия

нидерланды

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светлана тихановская, александр лукашенко, сергей лавров, польша, белоруссия, нидерланды, в мире