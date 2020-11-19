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В Уганде на акциях протеста погибли 16 человек
В Уганде на акциях протеста погибли 16 человек
В Уганде на митингах после задержания кандидата в президенты и певца Роберта Кьягуланьи погибли 16 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T17:14
2020-11-19T18:59
йовери мусевени
уганда
в мире
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Уганде на митингах после задержания кандидата в президенты и певца Роберта Кьягуланьи погибли 16 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции.Это произошло "в ходе операций сотрудников службы безопасности, пытавшихся подавить протесты". Во время акции пострадали 65 человек, 350 были задержаны.Ранее сообщалось, что митингующие заблокировали дороги в центре столичной Кампалы и пригороде и устроили поджоги. Полиция и военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули. Как заявил агентству Синьхуа представитель армии, в столице Уганды и крупных городах усилили меры безопасности и разместили военных, чтобы не допустить эскалации насилия.Сам Кьягуланьи написал в Twitter, что все еще находится под стражей, ему не дают увидеться с адвокатом и врачами. До этого в аккаунте оппозиционера в соцсетях появилось сообщение, что подразделения контртеррористической полиции задержали его с применением силы в округе Луука.В преддверии всеобщих выборов в 2021 году Кьягуланьи должен был обратиться к своим сторонникам, которые устроили потасовку с сотрудниками службы безопасности на месте выступления. После этого оппозиционера задержали. Его обвинили в том, что на митинге присутствовало более 200 человек — это превышает лимит в условиях пандемии коронавируса.Кьягуланьи родился в 1982 году в Уганде. В 1999 году начал музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Bobi Wine, также снялся в нескольких местных фильмах. В апреле 2017 года он занялся политикой, став депутатом парламента и непримиримым критиком президента Йовери Мусевени. После этого власти несколько раз арестовывали оппозиционера.Действующий президент страны 76-летний Мусевени руководит Угандой с 1986 года. На президентских выборах в 2016 году он одержал победу, набрав 60,8% голосов избирателей. В январе 2021-го должны пройти новые всеобщие выборы. Мусевени активно ведет избирательную кампанию в надежде переизбраться на шестой срок.
https://ria.ru/20201014/uganda-1579650656.html
https://ria.ru/20200926/zasada-1577800766.html
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йовери мусевени, уганда, в мире

В Уганде на акциях протеста погибли 16 человек

17:14 19.11.2020 (обновлено: 18:59 19.11.2020)
 
© REUTERS / Abubaker LubowaПолицейские и участник протестов в Уганде
Полицейские и участник протестов в Уганде - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© REUTERS / Abubaker Lubowa
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МОСКВА, 19 ноя — РИА Новости. В Уганде на митингах после задержания кандидата в президенты и певца Роберта Кьягуланьи погибли 16 человек, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление полиции.
Это произошло "в ходе операций сотрудников службы безопасности, пытавшихся подавить протесты". Во время акции пострадали 65 человек, 350 были задержаны.
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Ранее сообщалось, что митингующие заблокировали дороги в центре столичной Кампалы и пригороде и устроили поджоги. Полиция и военные применили против них слезоточивый газ и резиновые пули. Как заявил агентству Синьхуа представитель армии, в столице Уганды и крупных городах усилили меры безопасности и разместили военных, чтобы не допустить эскалации насилия.
Сам Кьягуланьи написал в Twitter, что все еще находится под стражей, ему не дают увидеться с адвокатом и врачами. До этого в аккаунте оппозиционера в соцсетях появилось сообщение, что подразделения контртеррористической полиции задержали его с применением силы в округе Луука.
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В преддверии всеобщих выборов в 2021 году Кьягуланьи должен был обратиться к своим сторонникам, которые устроили потасовку с сотрудниками службы безопасности на месте выступления. После этого оппозиционера задержали. Его обвинили в том, что на митинге присутствовало более 200 человек — это превышает лимит в условиях пандемии коронавируса.
Кьягуланьи родился в 1982 году в Уганде. В 1999 году начал музыкальную карьеру под сценическим псевдонимом Bobi Wine, также снялся в нескольких местных фильмах. В апреле 2017 года он занялся политикой, став депутатом парламента и непримиримым критиком президента Йовери Мусевени. После этого власти несколько раз арестовывали оппозиционера.
Действующий президент страны 76-летний Мусевени руководит Угандой с 1986 года. На президентских выборах в 2016 году он одержал победу, набрав 60,8% голосов избирателей. В январе 2021-го должны пройти новые всеобщие выборы. Мусевени активно ведет избирательную кампанию в надежде переизбраться на шестой срок.
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