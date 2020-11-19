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МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России
МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России
Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.11.2020
2020-11-19T12:59
2020-11-19T13:02
противоракетная оборона сша
мария захарова
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
сша
безопасность
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на информацию агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний - они предусматривали пуск с морской платформы ракеты-перехватчика "Стандарт-3" (Standard Missile-3, SM-3 - ред.) модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО, ее очевидной антироссийской направленности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, многие годы американские коллеги уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами "Стандарт", в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз.
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противоракетная оборона сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность

МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России

12:59 19.11.2020 (обновлено: 13:02 19.11.2020)
 
© Фото : Public domainИспытания противоракетного комплекса "Хец-3" ("Стрела-3", Arrow-3)
Испытания противоракетного комплекса Хец-3 (Стрела-3, Arrow-3) - РИА Новости, 1920, 19.11.2020
© Фото : Public domain
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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Мы обратили внимание на информацию агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний - они предусматривали пуск с морской платформы ракеты-перехватчика "Стандарт-3" (Standard Missile-3, SM-3 - ред.) модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО, ее очевидной антироссийской направленности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.
По ее словам, многие годы американские коллеги уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами "Стандарт", в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз.

"Однако нынешние испытания прямо подтверждают лживость американских заверений в ненаправленности глобальной ПРО США против России. Это прямое доказательство, конкретный пример того, как Вашингтон манипулировал общественным мнением, врал международным партнерам и обосновывал свои действия на международной арене абсолютно надуманными предлогами", - отметила она.

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противоракетная оборона СШАМария ЗахароваМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)СШАБезопасность
 
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