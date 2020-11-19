https://ria.ru/20201119/pro-1585332055.html

МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России

МИД указал на лживость заверений в ненаправленности ПРО против России

Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T12:59

2020-11-19T12:59

2020-11-19T13:02

противоракетная оборона сша

мария захарова

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

сша

безопасность

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МОСКВА, 19 ноя - РИА Новости. Недавние ракетные испытания США доказывают лживость заверений в "ненаправленности" их глобальной ПРО против России, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова."Мы обратили внимание на информацию агентства по противоракетной обороне при военном ведомстве США о проведении 17 ноября в Тихом океане испытаний - они предусматривали пуск с морской платформы ракеты-перехватчика "Стандарт-3" (Standard Missile-3, SM-3 - ред.) модификации 2А по цели, имитирующей межконтинентальную баллистическую ракету. Это новое подтверждение опасного и дестабилизирующего характера линии Вашингтона в вопросах ПРО, ее очевидной антироссийской направленности", - сказала Захарова на брифинге в четверг.По ее словам, многие годы американские коллеги уверяли, что перехват российских межконтинентальных баллистических ракет американскими системами "Стандарт", в том числе данной модификации, технически невозможен и что глобальная система ПРО нужна им исключительно для парирования неких ограниченных региональных угроз.

https://ria.ru/20201114/poseydon--1584608083.html

сша

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противоракетная оборона сша, мария захарова, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), сша, безопасность