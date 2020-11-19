https://ria.ru/20201119/privivka-1585279695.html

Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Обнаружено необычное свойство прививки от гриппа

Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Американской кардиологической... РИА Новости, 19.11.2020

2020-11-19T06:17

2020-11-19T06:17

2020-11-19T06:17

коронавирус covid-19

здоровье

воз

сша

грипп

общество

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МОСКВА, 19 ноя – РИА Новости. Прививка от гриппа может снизить риск смерти от сердечно-сосудистых заболеваний. Соответствующий пресс-релиз опубликован на сайте Американской кардиологической ассоциации.В ходе метаанализа ученые изучили данные более чем 237 тысяч человек. Они пришли к выводу, что риск смерти пациентов с сердечно-сосудистыми заболеваниями, вакцинированных от гриппа, был на 18% меньше по сравнению с теми, кто не получил прививку. Кроме того, по данным исследователей, на 28% снижался и риск смерти от других болезней, при этом вакцинированные от гриппа имели на 13% меньший риск столкнуться с проблемами с сердцем.Ранее во Всемирной организации здравоохранения рассказали РИА Новости, что прививка от гриппа не защитит человека от COVID-19. "Хотя вакцина против гриппа не эффективна против вируса COVID-19, настоятельно рекомендуется ежегодно проходить вакцинацию для предотвращения инфекции гриппа", - подчеркнули в ВОЗ.

https://ria.ru/20201113/pnevmoniya-1584517465.html

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коронавирус covid-19, здоровье, воз, сша, грипп, общество